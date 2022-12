EN DIRECT - Coupe du monde 2022: la presse annonce la mort d'un second journaliste

Suivez toutes les infos avant les demi-finales de la Coupe du monde 2022 au Qatar entre la Croatie et l'Argentine mardi (20h), et la France et le Maroc mercredi (20h).

Mort d'un second journaliste pendant la Coupe du monde Un second journaliste est mort pendant le suivi de la Coupe du monde au Qatar. Le photographe qatari Khalid al-Misslam est décédé "brutalement" ce week-end, relate le Gulf Times qui explique que les cironstances de sa mort n'ont pas encore été établies. Son décès intervient quelques heures après celui du journaliste américain Grant Wahl (48 ans), survenu vendredi pendant le quart de finale entre l'Argentine et les Pays-Bas. Ce dernier avait expliqué, en début de Mondial, avoir été brièvement détenu par les services de sécurité pour avoir porté un tee-shirt arc-en-ciel.



Le programme des demi-finales Mardi 13 décembre 2022 20h: Argentine - Croatie (TF1, beIN Sports) Mercredi 14 décembre 2022 20h: France - Maroc (TF1, beIN Sports)



Bonjour à tous Bienvenue dans notre live pour retrouver toutes les infos avant les demi-finales de la Coupe du monde mardi (Croatie-Argentine, 20h), puis mercredi (France-Maroc, 20h).