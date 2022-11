Coupe du monde 2022: selon les chercheurs d'Oxford, le vainqueur sera...

Selon un modèle mathématique établi par des chercheurs britanniques de l'université d’Oxford, la France risque d'être éliminée en demi-finales de la Coupe du monde 2022. Et le Brésil l'emportera.

Le Brésil va gagner la Coupe du monde. Ce n’est pas un spoil de RMC Sport mais une prévision très sérieuse établie par des mathématiciens. Des chercheurs britanniques de la prestigieuse université d’Oxford ont mis au point un système complexe pour tenter de prévoir les résultats du Mondial qatari (20 novembre-18 décembre). Le modèle, basé sur plusieurs données et statistiques (dont les fameux "expected goals"), a simulé les matchs de la phase de groupes un million de fois et a gardé les résultats les plus courants. Sur Twitter, l’université explique que "l'algorithme a ensuite simulé chaque match à élimination directe 100.000 fois".

La France éliminée par la Belgique ?

Un travail titanesque qui donne des résultats plus ou moins logiques. Selon ce modèle, le Brésil de Neymar décrochera donc une sixième étoile après avoir battu en finale… la Belgique. La sélection entraînée par Roberto Martinez, qui vient de s’incliner face à l’Egypte (2-1) en match amical, aurait éliminé auparavant l’Allemagne en huitièmes, le Portugal en quarts et l’équipe de France en demi-finales. Pour le Brésil, les stats annoncent un parcours assez incroyable avec des victoires contre l’Uruguay, l’Espagne et l’Argentine après la phase de poules (et avant la finale).

Pour les Bleus, le Mondial s’arrêterait en demi-finale face aux Diables Rouges, pour une revanche de 2018. "Mon modèle annonce une victoire du Brésil, mais il n’y a rien de garanti. C’est simplement le pays qui a le plus de chances (14,72%) de l’emporter. Bien que ce modèle soit le plus probable, il est encore statistiquement très peu probable qu’il soit parfait, il est juste plus probable que d’autres scénarios alternatifs", prévient Joshua Bull, le mathématicien à l’origine de ce modèle. Et selon lui, les Bleus n'ont que 6,37% de chances de garder leur titre mondial. Ils n'ont plus qu'à le faire mentir.