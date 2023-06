Coupe du monde 2022: six Français sur dix ont suivi au moins un match de la compétition

Une étude publiée par l'Arcom révèle ce lundi que le parcours des Bleus lors de la Coupe du monde au Qatar a été davantage suivi que celui de 2018, où ils avaient remporté la compétition. Du 20 novembre au 18 décembre, 59% des Français ont regardé ou écouté au moins un match en direct.

Le Mondial de foot au Qatar cet automne a été un succès pour les télés: six Français sur dix ont suivi au moins un match, ce qui a dopé les recettes publicitaires des chaînes, selon une étude de l'Arcom publiée lundi. Le parcours de l'équipe de France, défaite en finale aux tirs au but par l'Argentine, a "généré des audiences plus importantes" que l'édition 2018, qu'elle avait remportée, note le régulateur de l'audiovisuel.



Ces données revêtent "un intérêt tout particulier", estime l'Arcom. En effet, cette Coupe du monde était "disputée pour la première fois à la fin de l'automne pour des raisons climatiques", et son organisation au Qatar avait suscité des "appels au boycott". Du 20 novembre au 18 décembre, 59% des Français ont regardé ou écouté au moins un match en direct, et 8% en replay. Ces chiffres viennent d'un sondage en ligne mené en janvier par l'Ifop pour cette étude, sur un échantillon de 2.102 Français de plus de 15 ans.

Pas réellement de boycott

Un quart (27%) des sondés dit n'avoir absolument rien suivi du Mondial, ni matchs, ni résumés, ni reportages. Mais c'est surtout par "désintérêt pour la compétition" (78% de ces sondés), bien plus que par volonté de boycott (17% de ces "non-consommateurs", soit 5% des Français). Tout cela a été bénéfique aux chaînes qui diffusaient la compétition, la gratuite TF1 (28 matches dont tous ceux des Bleus) et la payante beIN Sports (l'intégralité des rencontres).



Le Mondial a permis à TF1 "d'atteindre des niveaux d'audience bien supérieurs à l'audience moyenne qu'elle réalise habituellement", avec par exemple une part d'audience moyenne de 22,7% sur la tranche 16h-19h en novembre-décembre 2022, contre 15,8% en 2021.

15,7 millions de téléspectateurs en moyenne pour les Bleus

Cela a eu "un effet nettement positif (...) en termes de recettes publicitaires". "TF1 totalise à elle seule 151,1 millions d'euros de recettes brutes sur l'ensemble de la compétition (hors parrainages et digital), une hausse de 37% par rapport à 2018 (110,5 millions d'euros brut)", selon l'étude, qui s'appuie sur des données fournies par l'analyste Kantar.



Enfin, les sept matchs des Bleus ont été plus suivis qu'en 2018, avec 15,7 millions de téléspectateurs en moyenne contre 13,7 millions, selon les chiffres de Médiamétrie citée par l'étude. Comme annoncé en décembre, la finale a même établi un "record historique d'audience" pour la télé française (24,1 millions de personnes sur TF1). Un constat à relativiser: Médiamétrie a pris en compte l'audience réalisée dans les bars ou les hôtels, ce qui n'était pas le cas pour les précédentes Coupes du monde.