Coupe du monde 2022: la fête bat son plein pour les Argentins, Messi se lâche sur la piste de danse

Trois mois après leur sacre en finale de la Coupe du monde 2022 face à la France, les Argentins continuent de fêter leur troisième étoile. A l'image de Lionel Messi qui se lâche - un peu - en boîte de nuit avec sa femme Antonella.

Les Argentins sont toujours sur leur nuage. Réunis pour la première fois depuis leur sacre à la Coupe du monde au Qatar le 18 décembre dernier, les joueurs de l'Albiceleste ont été reçu comme des rois lors de leur premier match en tant que champions du monde, jeudi face au Panama.

Devant 84.000 personnes au stade Monumental, Lionel Messi et ses coéquipiers ont été accueillis par des chants, des fumigènes et des feux d'artifices, avant de faire le spectacle sur le terrain, avec une victoire 2-0. Mais ils ne se sont pas arrêtés là, puisque la "plus belle fête du monde" - dixit Bresh, un collectif de fête argentin - s'est prolongée en boîte de nuit.

Nouveau match amical mardi

Pour l'occasion, les champions du monde et leurs épouses ont multiplié les pas de danse, notamment Lionel Messi. Survêtement de l'Albiceleste sur le dos, le capitaine s'est illustré sur la piste en compagnie de sa femme Antonella, sous les yeux de ses coéquipiers, bien apprêtés pour l'occasion.

Après une nouvelle grosse soirée, les Argentins ont très peu de temps pour récupérer puisqu'un nouveau match amical est prévu contre Curaçao mardi soir.