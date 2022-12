Coupe du monde 2022: "Tout le monde nous pousse", au coeur de la folie marocaine à Doha

La première qualification du Maroc en quart de finale de la Coupe du monde provoque une ferveur au Qatar où les supporters des Lions de l’Atlas sont rejoints par ceux d’autres pays, renforçant leur confiance dans un parcours encore plus mémorable de leur sélection.

Il règne une grande euphorie dans l’air de Doha depuis mardi. La qualification du Maroc en quart de finale de la Coupe du monde - la première dans l’histoire d’un pays arabe - met sur un nuage les milliers de supporters des Lions de l’Atlas sur place. Et bien plus encore. "On a fédéré autour d'un seul pays le continent africain et la péninsule arabique en partant du Maghreb, s’enthousiasme Mohamed, qui vit à Dubaï. Et c'est la première fois dans l'histoire du monde arabe qu'on a la possibilité d'être tous derrière. D'habitude on est tous les uns contre les autres. Là, on voit dans la rue des Algériens, des Tunisiens, des Egyptiens, des Qataris, des Emiratis, tout le monde nous pousse sans exception."

Samedi face au Portugal (16h), le stade sera encore rouge et acquis à la cause des hommes de Walid Regragui. La colonie marocaine est la plus impressionnante du Mondial avec celle des Argentins. Et cette première historique amplifie l’ambiance. "C'est le public qui a fait gagner le Maroc (contre l'Espagne), assure Mehdi, venu de Cacablanca. Derrière le but espagnol lors des tirs au but, c’était le feu, les supporters espagnols ont changé de tribune. Le public sera présent en masse contre le Portugal parce qu’il est aidé par la fédération. Le gars du tambour n’a pas arrêté pendant 120 minutes."

"Entre Ounahi et Boufal, Angers va devenir le nouveau PSG!"

Les fans louent régulièrement le travail et l’investissement de la Fédération dans la réussite de la sélection. "On s'attendait à un beau parcours, confie Abdel. La Fédé met beaucoup de moyens et on a des résultats en club." Cette qualification n’est donc pas perçue comme un exploit avec plusieurs stars dans l’équipe (Hakimi, Ziyech, Bounou) et de nouvelles coqueluches comme l’Angevin Azzedine Ounahi, qui a bluffé Luis Enrique. "Angers va vendre Ounahi 50 millions d’euros, sourit Mehdi. Entre Ounahi et Boufal, Angers va devenir le nouveau PSG." "Même les Tunisiens et les Algériens, qui nourrissent parfois une petite jalousie, disent qu’il faut prendre l’exemple marocain, de notre football qui est en train de s’améliorer, abonde Abdou, origine de Marrakech expatrié à New York. On a le soutien très important du roi Mohamed VI qui est le premier sportif du Maroc et qui donne les moyens à la Fédération marocaine."

Si cette qualification unit les peuples au Qatar, elle provoque aussi un engouement exceptionnel au pays. Et les fans à Doha se languissent des scènes de joie envoyées par leurs proches. "Quand le Roi sort dans la rue avec la tenue du Maroc et le drapeau, il n'y a rien de plus à dire, glisse Amine, qui habite à Londres. Il est sorti et a fêté la qualification du Maroc avec les gens dans la rue, c'est extraordinaire." "Au pays, tout le monde est dehors, enchérit Faical, lui aussi expatrié à Londres. Personne ne reste à la maison! Tout le monde fait la fête jusqu’au petit matin."

Mais tous les supporters ne veulent pas s’arrêter ici. Beaucoup n’imaginent rien d’autre qu’une qualification en demi-finale... a minima. "Il y a aura un pays arabe en demi-finale d’une Coupe du monde dans un pays arabe, lance Amine. C'est un moment qu'on racontera à nos enfants. Maintenant qu'on est en quart, rien n'est impossible. Le Portugal, c'est comme l'Espagne. Le Maroc va maîtriser le match pendant 90 minutes avant de gagner. Un France-Maroc en demi, ça serait génial, ce serait chaud!" "On a battu la Belgique, deuxième classement FIFA, ajoute Faycal. On a battu l’Espagne, 4e nation FIFA. Donc on peut tout faire maintenant, on peut battre le Portugal, la France." Avec un soutien toujours plus massif. "Le Maroc représente tous les pays africains, arabes et musulmans", conclut Abdou.