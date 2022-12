Mondial 2022: "Le pays s’arrête, c’est la folie", Lartiste raconte l’ambiance incroyable au Maroc

Lartiste se trouve actuellement à Rabat, où il suit avec passion la Coupe du monde 2022. Contacté par RMC Sport, le chanteur de Bondy, originaire du Maroc, décrit l’atmosphère de liesse qui règne sur place. Avec un coup de cœur pour Abdelhamid Sabiri et l’espoir de voir les Lions de l’Atlas renverser le Portugal en quarts de finale.

Il est arrivé à Rabat au début de la compétition. Pour se ressourcer et gérer ses projets personnels. Lartiste a investi dans son pays d’origine, en misant notamment sur les énergies renouvelables et le recyclage du plastique. Entre deux visites chez des proches, le chanteur de 37 ans donne aussi quelques showcases dans les établissements branchés de la capitale marocaine. Et bien sûr, il suit avec passion la Coupe du monde 2022. Comme tout le royaume chérifien (qui est actuellement sur le même fuseau horaire que la France).

Lartiste - Maroc - Coupe du monde 2022 © ICON Sport

"Un silence de mort pendant les matchs"

"Ici, c’est la folie, confie-t-il à RMC Sport. Tout s’arrête deux heures avant les matchs. Les heures de pointe sont décalées. Pendant les rencontres, il y a un silence de mort. Et après chaque victoire, c’est n’importe quoi dehors, les cris, les klaxons... La police aussi est heureuse et essaie tant que bien mal de contenir les embouteillages et d’encadrer l’euphorie des gens."

Après la victoire historique du Maroc face à l’Espagne, mardi en huitième de finale (0-0, 3 tab à 0), même le roi est sorti en voiture pour célébrer au contact de son peuple. Vêtu d’un maillot de l’équipe nationale, Mohammed VI a paradé en ville avec un drapeau à la main. "C’est l’une des plus belles images qu’on a pu voir. Cette scène a rendu fiers tous les Marocains", témoigne Lartiste.

Hakimi, "you’re crazy"

Après avoir suivi les matchs de poules face à la Croatie (0-0), la Belgique (2-0) et le Canada (2-1) dans un café très ambiancé, Youssef (son vrai prénom) était chez un ami pour voir la panenka légendaire d’Achraf Hakimi contre la Roja. Et il a tout de suite contacté le latéral du PSG. "Je lui ai envoyé un message sur Instagram. Je lui ai dit: ‘You’re crazy’ (tu es fou). Et il m’a répondu: ‘Always’ (toujours). C’est bien, il a cette fougue, il faut tenter ce genre de geste et surtout les réussir pour montrer qu’il a gagné en confiance."

L’interprète de "Chocolat" (en feat avec Awa Imani), qui porte un maillot des Lions de l’Atlas dans son dernier clip "00:00" (sorti le mois dernier), a également échangé quelques lignes avec le gardien Yassine Bounou et le latéral Issam Chebake. "Je pense que ça fait toujours plaisir aux joueurs de recevoir des messages de soutien. Moi, ça me fait plaisir parce que je sais que certains d’entre eux ont grandi avec mes musiques. Si ça peut leur donner du sourire ou un peu de force, c’est magnifique, ça sera ma petite contribution."

"Sabiri, c’est mon coup de cœur"

Le chanteur de Bondy, qui a été entraîné par Wilfried Mbappé (le père de Kylian) dans sa jeunesse, a aussi déclaré sa flamme à Abdelhamid Sabiri, le milieu de terrain de la Sampdoria (22 ans): "Lui, c’est mon coup de cœur. Parce que j’aime découvrir. Je connaissais déjà la force de Bono, Hakimi ou Ziyech. Boufal, on sait que c’est un artiste, même si là, il a enlevé l’âme de certains défenseurs espagnols (rires). Mais j’aime bien Sabiri, pour sa maîtrise, la foi qu’il met dans son jeu et sa justesse technique."

Comme tout le monde, Lartiste salue évidemment le travail de titan abattu par Sofyan Amrabat dans l’entrejeu: "On aime ces profils-là. Ces joueurs solides, trapus, qui courent box-to-box et se battent sur le terrain. Il peut se retrouver défenseur, voire même gardien (sourire). Il peut relancer et récupérer le ballon. C’est lui qui contrôle le milieu de terrain. Il a explosé sur ce Mondial, je lui souhaite une grande carrière pour la suite."

"Bono me fait penser à un acteur des années 1940"

Au Maroc, le chouchou de la population, c’est "Bono", auteur de deux arrêts lors de la séance de tirs aux buts face à l’Espagne. "Son sourire est entré dans la légende, confirme Lartiste. Il joue toujours avec classe, c’est sa marque de fabrique. Il me fait penser aux acteurs des années 1940, Humphrey Bogart dans Casablanca!"

Le coach Walid Regragui est aussi dans toutes les discussions, forcément. Moins de trois mois après son intronisation, en remplacement de Vahid Halilhodzic, le sélectionneur de 47 ans à transfigurer l’équipe nationale. En lui donnant une âme et un but collectif. "Je lui suivais beaucoup sur Twitter avant sa nomination. Il postait des citations de grands tacticiens, comme Pep Guardiola ou Carlo Ancelotti. C’est un jeune entraîneur qui a de l’admiration pour ses doyens. Et il est en train de se servir de leur expérience pour la retranscrire sur sa feuille à lui, au service d’une équipe qui l’écoute, parce qu’il est légitime. C’est quelqu’un de talentueux et d’inspiré. Il a même réussi à fédérer la presse marocaine derrière la sélection lors de ce Mondial. Il nous fait plaisir."

Des buts d’En-Nesyri et Ziyech contre le Portugal

Après avoir customisé sa voiture aux couleurs rouges et vertes, Youssef attend désormais le quart de finale face au Portugal, prévu samedi (16h). Dans un mélange d’appréhension et d’espoir. "Ça va être compliqué, souffle-t-il. On connaît les qualités du Portugal, c’est l’une des équipes favorites. Mais on va jouer avec nos armes. Un lion n’a jamais peur. Je reste confiant parce que j’ai l’impression que les joueurs sont transcendés et qu’ils sont partis pour quelque chose de grand."

Son prono? 2-1 pour le Maroc, avec des buts d’En-Nesyri et Ziyech. En revanche, il ne sait pas encore où il suivra la rencontre. "J’ai des amis qui veulent m’inviter au stade à Doha, mais j’ai l’impression qu’il faut que je vive ce match ici, au Maroc. Pour que je sente la ferveur du pays. Ce n’est pas encore acté cette affaire…" En cas de nouvel exploit, les partenaires d'Hakimi pourraient se retrouver face à l’équipe de France en demi-finale (si les Bleus battent l'Angleterre). Le match ultime pour Lartiste: "Ce serait vraiment spécial, entre Bondy, la France, le Maroc et le PSG. Mon cœur se diviserait en quarante morceaux!'"