Coupe du monde 2022: "Vous êtes tombés les armes à la main", le message de Mané après la défaite du Sénégal

Sur ses réseaux sociaux, Sadio Mané a tenu à réconforter ses compatriotes après la défaite du Sénégal (3-0) face à l'Angleterre en huitièmes de finale de Coupe du monde ce dimanche. Absent en raison d'une blessure, l'attaquant affirme que son pays est "très fier" du parcours réalisé au Qatar par les Lions de la Teranga.

Il a été l'un des grands absents de cette Coupe du monde. Blessé au péroné droit le 8 novembre dernier avec le Bayern Munich, Sadio Mané a été convoqué par le sélectionneur Aliou Cissé mais a été contraint de renoncer au dernier moment. Ce dimanche, l'attaquant a envoyé un message à ses coéquipiers après la défaite face à l'Angleterre (3-0) en huitièmes de finale.

"On ira à la recherche d'autres trophées"

"Chers frères, vous êtes tombés les armes à la main, écrit Sadio Mané. Le peuple est très fier de votre parcours et vous avez mis le baume dans le cœur des Sénégalais et tous les supporters en défendant dignement le drapeau national. L'apprentissage continue et bon courage. On ira à la recherche d'autres trophées incha'allah (si Dieu le veut, NDLR). Allez les Lions."

Champion d'Afrique en 2022, le Sénégal n'a pas réussi à faire aussi bien en Coupe du monde qu'en 2002, où il avait atteint les quarts de finale. Joueur de l'équipe qui avait battu la France en phase de groupes à l'époque, Aliou Cissé ne retrouvera pas les Bleus cette fois. "On a travaillé des années pour hausser notre niveau sur le continent. On doit continuer pour arriver à rivaliser à la prochaine Coupe du monde avec des équipes de cette qualité", a noté le sélectionneur après la défaite face aux Three Lions.

Toutefois, le Sénégal est parvenu à sortir d'une poule derrière les Pays-Bas mais devant l'Equateur et le Qatar, pays hôte de ce Mondial 2022. Mais les Lions de la Teranga ne parviendront pas à briser le plafond de verre des équipes africaines, qui n'ont jamais dépassé les quarts de finale lors d'un Mondial. Les espoirs du continent reposent désormais sur le Maroc, qui affrontera l'Espagne ce mardi dans un autre huitième de finale.