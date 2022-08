Coupe du monde: assurés d'aller au Qatar, le Brésil et l'Argentine devront tout de même s'affronter... en qualification

Qualifiés pour la Coupe du monde, le Brésil et l’Argentine doivent encore s’affronter dans un match de qualification avant le rendez-vous au Qatar et un an après l’incroyable imbroglio de leur duel, cinq minutes après le coup d’envoi de la rencontre.

C’est un Superclasico dont ils se passeraient bien. Qualifiés de longue date pour la Coupe du monde (respectivement depuis les 12 et 15 novembre 2021), le Brésil et l’Argentine doivent pourtant encore s’affronter dans les cadre… des qualifications à la Coupe du monde 2022. Programmée le 5 septembre 2021, la rencontre avait été interrompue après cinq minutes de jeu par des membres de l’agence sanitaire brésilienne venus arrêter quatre joueurs argentins, testés positifs au Covid et entrés illégalement sur le territoire: Giovani Lo Celso, Emiliano Buendia, Emiliano Martinez et Cristian Romero.

Les deux grands rivaux d’Amérique du sud s’étaient bien retrouvés un mois plus tard en Argentine (0-0) pour le match retour. Mais l’aller, lui, n’a toujours pas eu lieu. En juin dernier, la Fifa a rejeté l’appel des deux sélections et confirmé que l’opposition devait bien avoir lieu. Elle est, pour le moment, programmée le 22 septembre prochain. Mais la situation pourrait encore évoluer puisque trois recours sont actuellement étudiés par le Tribunal arbitral du sport (TAS).

Encore trois recours devant le TAS

Le premier concerne la contestation des fédérations brésilienne (CBF) et argentine (AFA) des amendes infligées par la Fifa (238.000 euros pour le Brésil, 95.000 contre l’Argentine), le deuxième est porté par la CBF qui souhaite récupérer les points de la rencontre, enfin le troisième émane de l’AFA pour le même motif comptable. Le verdict est attendu au 26 août et pourrait de nouveau remettre en cause la tenue la partie. Si la décision de la Fifa est maintenue, il faudra alors trouver un lieu pour jouer. Les deux sélections envisagent l’Europe, considérée comme plus pratique pour réunir les internationaux.



"Nous ne savons toujours pas où ce sera, s’impatiente Lionel Scaloni, sélectionneur de l’Albiceleste, dans une interview à TyC Sports. Ce sujet perturbe nos plans. Nous sommes à un mois et demi de cette date et nous ne savons pas avec qui nous allons jouer, ni où nous allons jouer. C'est difficile de comprendre pourquoi la FIFA ne prend pas de décision. C'est une incertitude totale. La situation n'est pas idéale et ce n'est pas notre faute, c'est à celui qui doit décider. Nous devons attendre de voir ce qui se passe avec ce match contre le Brésil. Cela ne dépend pas de moi. La situation me semble inhabituelle."



La rencontre n’aura en effet aucun impact, même pas symbolique puisque le Brésil est de toute façon assuré de finir premier de la Zone Amérique du Sud qu’elle a terminée avec quatre points d’avance sur le rival argentin, deuxième. Les deux directions techniques estiment qu’elles peuvent faire l’impasse et préfèrent plutôt disputer un match amical à la place. Selon Globo, le Brésil travaille pour une rencontre contre la Tunisie pour cette fenêtre internationale cruciale, avec deux dates disponibles. Ce seront les dernières avant le Mondial moins de deux mois plus tard.