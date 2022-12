Coupe du monde: Harry Kane rend hommage à Pelé et le remercie pour ses conseils

En conférence de presse ce samedi à la veille du huitième de finale de Coupe du monde entre l'Angleterre et le Sénégal, Harry Kane a rendu hommage à Pelé, qui l'avait conseillé par le passé. Le Brésilien aurait été placé en soins palliatifs ces dernières heures, plongeant le Brésil et le monde du football dans l'inquiétude.

Le monde du football pense à Pelé. Ce samedi, de mauvaises nouvelles concernant l'état de santé de l'ancien attaquant sont arrivées en provenance du Brésil et de Sao Paulo. Hospitalisé ces derniers jours pour une infection respiratoire, le "Roi" aurait été placé en soins palliatifs, lui qui lutte contre un cancer du côlon depuis plus d'un an.

L'homme de 82 ans ne répondrait plus à la chimiothérapie qu'il suit depuis septembre 2021. Passé en conférence de presse ce samedi, Harry Kane a eu une pensée pour le triple champion du monde. "Tout d'abord, nous envoyons nos meilleures pensées à Pelé et à sa famille. Il m'a inspiré, c'est une personne incroyable et une personne merveilleuse", a déclaré le buteur de Tottenham.

"Il a eu raison avec ses conseils"

Par le passé, Pelé a déjà vanté les qualités du capitaine de la sélection anglaise, qui défiera ce dimanche (20h) le Sénégal lors d'un huitième de finale de Coupe du monde. "Il ne faut jamais lui dire qu'il est le meilleur. Il peut toujours apprendre quelque chose", lançait le Brésilien en 2015 lors de sa rencontre avec Kane, qu'il considérait déjà comme un "excellent joueur".

"Entendre ses mots à mon égard était quelque chose de particulier pour moi, a réagi Kane des années plus tard. Je suis quelqu'un qui apprend constamment et ce sera toujours ainsi jusqu'à la fin de ma carrière. Il a eu raison avec ses conseils. J'étais déçu et triste de lire cette nouvelle. La sélection anglaise et moi-même lui souhaitons prompt rétablissement."

La ville de Doha, où se déroule actuellement le Mondial 2022, a orné samedi plusieurs de ses bâtiments d'une photo de Pelé avec un message lui souhaitant un rétablissement rapide, Kylian Mbappé a rendu aussi un hommage à Pelé en tweetant le message "Pray for the King" (Priez pour le Roi) avec la mention "Pelé".