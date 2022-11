Coupe du monde: l’Angleterre souffle, Kane a repris l’entraînement collectif

Touché à la cheville droite contre l’Iran lundi, Harry Kane a repris l’entraînement collectif avec l’Angleterre ce jeudi, à la veille du deuxième match des Three Lions à la Coupe du monde, vendredi face aux Etats-Unis.

Soulagement en Angleterre. Son capitaine, Harry Kane (29 ans, 76 sélections, 51 buts) a participé normalement à la séance d’entraînement collective, ce jeudi à la veille du deuxième match de la Coupe du monde contre les Etats-Unis, vendredi (20h). L’attaquant souffrait de la cheville droite touchée lundi dans un choc lors de la large victoire face à l’Iran (6-2). Il avait poursuivi la rencontre pendant 25 minutes après le coup reçu avant d’être finalement remplacé à la 75e minute par Callum Wilson, sans avoir pu marquer lors de ce festival offensif.

Il avait quitté le stade en boîtant avant de passer des examens. Selon le Daily Mail, ceux-ci n’ont révélé aucune blessure et la star de Tottenham sera disponible pour jouer vendredi. Un doute subsistait encore mercredi puisque le joueur s’était entraîné individuellement avant de prendre part brièvement à la séance avec le groupe.

"Il va bien, il a travaillé un peu plus individuellement mercredi mais il reviendra avec l'équipe jeudi et sera OK pour le match, a déclaré Gareth Southgate, sélectionneur anglais, sur ITV. Nous venons de le tester, juste pour voir. Je pense que parfois, lorsque vous traitez des choses, il est important de savoir exactement ce qui s'y trouve et c'était très bien. Ce n'est pas tellement la cheville, c'est plus le pied."

Un doute sur Maddison, Maguire sur pied

Un joueur reste encore incertain pour cette deuxième rencontre: l'ailier de Leicester City, James Maddison, qui a raté le match d'ouverture contre l'Iran en raison d'une douleur à un genou. Il s’est entraîné en salle ce jeudi pendant que ses coéquipiers suaient sous la chaleur de Doha. Le défenseur Harry Maguire a pu s'entraîner après avoir récupéré d’un virus qui l'avait contraint à céder sa place à la 70e minute contre l’Iran le match contre l'Iran.