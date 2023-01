Coupe du monde: Infantino a demandé à être filmé à chaque match

Selon des informations du Times, Gianni Infantino, président de la FIFA, avait fait passer des consignes précises aux diffuseurs dont celle de faire apparaître un plan sur lui à chaque rencontre de la dernière Coupe du monde.

Gianni Infantino n’a pas manqué un seul match de la dernière Coupe du monde. Grâce à la proximité géographique des stades au Qatar, le président de la Fifa a ainsi pu assister à une partie des 64 rencontres. Et il a tout mis en œuvre pour que cela se voit et se sache. Selon The Times, le patron du football mondial a fait passer des consignes très claires aux équipes de télévision, notamment celle de le filmer et de diffuser au moins un plan de lui à chaque rencontre. Mais pas à n’importe quelle condition: il avait interdit de diffuser les images où il apparaissait avec son téléphone portable.

Interdiction de diffuser une image d’Infantino au téléphone…

Les directeurs de de chaines de télévision diffusant le Mondial ont reçu un mail de directives avec les attentes spéciales d’Infantino. Selon le Times, les notes de service précisaient la fréquence à laquelle l'image d'Infantino devait être affichée et la manière dont elle devait être utilisée.

… ni de le filmer en-dessous des genoux s’il est en compagnie d’un cheik

Trois points concernaient directement l’image du patron de la Fifa: Infantino devaut être présenté au moins une fois lors de la diffusion du match auquel il assistait, les réalisateurs n’étaient pas autorisés à utiliser une image d'Infantino alors qu'il était sur son téléphone portable, et enfin, si Infantino était assis à côté d'un cheikh, les réalisateurs ne devaient pas utiliser de plans d'eux sous les genoux, pour des raisons de sensibilités culturelles.

Un réalisateur aurait été réprimandé pour avoir diffusé une photo d’Infantino en train de consulter son téléphone. Infantino a aussi été hué lorsque son visage est apparu sur les écrans géants du stade pendant le match de poule entre l’Angleterre et le pays de Galles (3-0). Le Times indique qu’à plusieurs reprises, l’image d’Infantino est apparue à la télévision mais pas sur les écrans géants des stades sans savoir si cela était dû à ces sifflets reçus.

Un directeur de chaîne était en charge de regarder tous les flux à chaque match et de choisir les plans à diffuser. Les directives sur l’utilisation de l’image d’Infantino provenait de HBS, service de diffusion basé en Suisse et utilisé par la Fifa pour les matchs de Coupe du monde. C’est ce service qui fournit les images aux diffuseurs ayant acheté les droits pour la compétition (TF1 et beIN Sports en France). Ceux-ci n’ont pas leur mot à dire sur le contenu des flux mais utilisent les images fournies, dont celles bien calibrées d’Infantino.