FIFA The Best: quatre Français nommés pour le prix Puskas du plus beau but de l’année

La FIFA a dévoilé les finalistes du Prix Puskas, qui élit le plus beau but de l’année. Kylian Mbappé, Dimitri Payet, Théo Hernandez et Amandine Henry font partie des onze nommés.

La France a de sérieuses chances d’être mise à l’honneur à la prochaine cérémonie The Best. Ce jeudi, la FIFA a dévoilé les 11 buts sélectionnés pour remporter le prix Puskas, qui récompense la plus belle réalisation de l’année.

Kylian Mbappé (France-Argentine, finale de la Coupe du monde le 18 décembre), Dimitri Payet (OM-PAOK, quart de finale aller d’Europa Conference League, le 7 avril), Théo Hernandez (AC Milan-Atalanta, 37e journée de Serie A le 15 mai 2022) et Amandine Henry (FC Barcelone-Olympique Lyonnais, finale de Ligue des champions féminine le 21 mai) prétendent tous à remporter ce titre préstigieux. Tous les autres finalistes sont disponibles ici.

Qui pour succéder à Lamela ?

A noter que le but inscrit par Marcin Olesky, amputé d’une jambe et auteur d’un retourné acrobatique, figure également dans cette sélection. Afin de participer au scrutin, les fans doivent se rendre sur le site de la FIFA à cette adresse puis choisir leur but favori. L’an dernier, le prix Puskas avait été remporté par Erik Lamela pour son but avec Tottenham contre Arsenal en Premier League.

À un mois et demi de la cérémonie des The Best Football Awards, qui aura lieu le 27 février prochain, la FIFA a également dévoilé la liste des 14 finalistes pour le prix de meilleur joueur. Karim Benzema, Ballon d'or 2022, et Kylian Mbappé accompagnent notamment Lionel Messi dans cette liste.