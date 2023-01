FIFA The Best: comment est décerné le trophée du meilleur joueur de l'année

Les nommés pour les trophées The Best ont été dévoilés par la FIFA. Les vainqueurs seront connus le 27 février.

La FIFA a dévoilé la liste des nommés pour l'édition 2022 des trophées The Best. Pour le prix de meilleur joueur et celui de meilleure joueuse, 14 noms ont été sélectionnés dans chacune de ces catégories.

Pour le football masculin, les nominations ont été réalisées sur la base des performances enregistrées entre le 8 août 2021 et le 18 décembre 2022 (date de la finale de la Coupe du monde au Qatar). Pour le football féminin, la période retenue est plus courte: 7 août 2021-31 juillet 2022.

"Les prix sont attribués en fonction des performances réalisées sur le terrain et du comportement général sur le terrain et en dehors, tandis que pour les entraîneurs et les entraîneures, ils sont attribués au regard des performances sur le terrain et du comportement général de leurs équipes sur le terrain et en dehors", précise la FIFA.

Le public peut voter

Selon le règlement, les nominations sont établies par un panel d'experts de la FIFA "en collaboration avec les parties prenantes du football". À l'exception du prix Puskas récompensant le plus beau but (choisi par le public), les vainqueurs sont désignés par un vote des sélectionneurs de chaque pays, des capitaines d'équipe nationale, des journalistes (un par pays) et des internautes sur le site FIFA.com. Pour chaque trophée, les votants doivent soumettre et classer trois noms par ordre de mérite décroissant (cinq points pour le 1er, trois points pour le 2e, un point pour le 3e). Les quatre catégories de votants ont le même poids électoral dans le résultat final.

Les joueurs et entraîneurs peuvent apporter leur voix pour un coéquipier ou un compatriote. Ils n'ont toutefois pas le droit de voter pour eux-mêmes. Les journalistes ont l'autorisation de donner leur suffrage à un nommé du pays de son média.

La période de vote est ouverte du 12 janvier au 3 février. Les lauréats seront connus lors de la cérémonie prévue le 27 février.