Coupe de monde (qualifs): l’Allemagne renverse la Roumanie, service minimum pour les Pays-Bas

L’Allemagne a bataillé pour l’emporter face à la Roumanie (2-1) ce vendredi lors des éliminatoires pour le Mondial 2022 au Qatar. Toujours dans la difficulté, la sélection des Pays-Bas s’est imposée en Lettonie et se relance dans la course à la qualification.

A l’heure où la France et l’Espagne rêvent d’inscrire leur nom au palmarès de la Ligue des nations, les autres nations européennes ont enchaîné vendredi une nouvelle journée des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022.

Sans être brillants, les favoris ont assuré l’essentiel et en particulier l’Allemagne qui a signé une belle opération en vue de la qualification pour le tournoi qatarien en dominant la Roumanie (2-1) à Hambourg. Idem pour les Pays-Bas avec leur victoire en Lettonie (1-0).

L’Allemagne évite le piège roumain

Rapidement menée par un but de Ianis Hagi (0-1, 9e), fils de la légende Gheorghe Hagi, la Mannschaft a eu besoin d’environ quarante minutes pour se réveiller malgré une écrasante possession (74% en première période). Menés à la pause, les joueurs d'Hansi Flick sont passés à la vitesse supérieure au retour des vestiaires. Surtout, ils ont retrouvé leur efficacité.

Serge Gnabry, d’abord, a égalisé sur une passe de Marco Reus (1-1, 52e). A dix minutes de la fin du match, Thomas Müller, ensuite, a libéré l’Allemagne sur une passe de Léon Goretzka (2-1, 81e). Oublié des 30 finalistes du Ballon d’or, l’attaquant du Bayern Munich a rappelé pourquoi il restait toujours indispensable en sélection.

Fort de cette victoire renversante, l’Allemagne a conforté sa première place du groupe J et possède désormais six longueurs d’avance sur un duo composé de la Macédoine du Nord et de l’Arménie au terme de cette septième journée.

Arrivé à la tête de l’équipe après l’Euro raté, Hans-Dieter Flick vient d’enchaîner un quatrième succès en autant de matchs. Dans les autres matchs du groupe, la Macédoine a dominé le Liechstenstein (4-0) alors que l’Arménie s’est contentée d’un nul en Islande (1-1).

Depay passeur décisif pour les Pays-Bas

Battus en Turquie lors du premier match de ces éliminatoires en mars dernier, les Pays-Bas ont depuis cravaché pour corriger le tir. En profitant du nul de la Norvège face à ces mêmes Turcs ce vendredi (1-1), les coéquipiers de Georginio Wijnaldum ont accentué leur avance en tête du groupe G avec leur succès en Lettonie (1-0).

Un seul but marqué par Davy Klaassen sur une offrande Memphis Depay a assuré l’essentiel (1-0, 19e). Avec cette victoire arrachée de haute lutte malgré une grosse possession (75%), les Bataves prennent donc deux points d’avance sur la Norvège (16pts contre 14pts), orpheline de Erling Haaland blessé.

Reste à savoir si les deux rivaux seront toujours au coude-à-coude le 16 novembre lors du dernier match de ces éliminatoires et un choc entre Néerlandais et Norvégiens à Feyenoord. Dans le dernier match de ce groupe H, la faible équipe de Gibraltar n’a rien pu faire contre le Monténégro (0-3) en a enchaîné une septième défaite.

La Belgique se rapproche du Qatar sans jouer

En attendant le retour des Belges, solides leaders du groupe E avec 16 points en six matchs, ses deux premiers poursuivants n’ont pas réussi à se départager. La République tchèque et le pays de Galles se sont quittés sur un score de parité (1-1) alors que l’Estonie a gagné le match des mal classés face la Biélorussie (2-0).

Le groupe H de ces éliminatoires de la zone Europe donne lieu à un joli mano a mano entre la Croatie et la Russie. Faciles vainqueurs à Chypre (3-0) malgré un penalty raté par Luka Modric, les Vatrenis ont gardé la première place du classement devant la Russie, pourtant victorieuse de la Slovaquie (1-0) grâce à un but contre son camp de l’Intériste Milan Skriniar. Russes et Croates sont à égalité avec 16 points. Derrière, la Slovénie a gardé un mince espoir d’accrocher une place parmi les qualifiés ou les barrages en l’emportant à tranquillement à Malte (4-0) mais devra espérer un sans-faute lors de ses trois dernières rencontres des qualifications pour espérer rejoindre le Qatar.