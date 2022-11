Coupe du monde: Macron se rendra au Qatar si les Bleus atteignent les demi-finales

Le président de la République avait laissé planer le doute sur un possible déplacement au Qatar pendant la Coupe du monde.

Il viendra finalement... si le parcours de l'équipe de France est à la hauteur des attentes. Les demi-finales sont l'objectif fixé à Didier Deschamps pour rester maître de son avenir à la tête des Bleus. C'est le niveau de performance choisi par Emmanuel Macron qui se rendra donc au Qatar pour la Coupe du monde si les Bleus atteignent le dernier carré, de source élyséenne à BFMTV.

En raison d'un agenda chargé pour le chef de l'Etat, et d'une préparation raccourcie par le calendrier de la Coupe du monde, Emmanuel Macron ne se rendra pas à Clairefontaine avant la compétition, comme il avait pu le faire avant l'Euro 2021, donnant à cette occasion une interview à RMC.

La ministre des sports au Qatar dès les quarts

La semaine dernière, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera, avait laissé planer le doute sur la présence d'Emmanuel Macron au Qatar. "Il a un agenda excessivement exigeant et trouvera de la place le jour où il jugera qu'il doit être aux côtés de l'équipe", avait-elle expliqué au micro de France Info, indiquant pour sa part, qu'elle envisageait de se rendre dans l'émirat un peu plus tôt, sans pour autant le garantir: "Je me laisse encore un peu de flexibilité, mais oui si on est à un moment au niveau des quarts de finale, c'est un cap important, et mon rôle, c'est d'être aux côtés de l'équipe."