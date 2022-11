Equipe de France: la phrase ambiguë de Le Graët sur l'avenir de Deschamps après le Mondial

Dans un entretien à L'Equipe, Noël Le Graët maintient son envie de voir Didier Deschamps poursuivre en tant que sélectionneur des Bleus après la Coupe du monde. Mais une élimination de l'équipe de France avant les demi-finales pourrait rebattre les cartes.

Comme rien n'a encore été tranché, le flou demeure. En poste depuis 2012, Didier Deschamps a un contrat qui court jusqu’à la Coupe du monde 2022 (20 novembre-18 décembre). Ce n'est qu'après le tournoi que les négociations auront vraiment lieu entre le sélectionneur des Bleus et la FFF. Pour la première fois, l'entraîneur basque de 54 ans n'a pas de sécurité contractuelle : son avenir dépendra des résultats des Bleus au Qatar. Une situation qui nourrit les rumeurs.

>> Toutes les infos sur les Bleus en direct

"Si on n'est pas dans le dernier carré..."

Et ce n'est pas la dernière sortie ambiguë de Noël Le Graët qui va clarifier tout cela. Dans un entretien accordé au journal L'Equipe, le patron de la Fédération française de football maintient son envie de voir Deschamps poursuivre son mandat après la Coupe du monde. Mais une élimination de l'équipe de France avant les demi-finales pourrait rebattre les cartes. "L'objectif reste le même : les demi-finales. Et si on ne l'atteint pas, on verra bien. On est bien d'accord tous les deux, on se verra tout de suite après la Coupe du monde. Si on va en demi-finales, c'est lui qui a le choix. S'il se sent motivé pour continuer, on ne discute même pas. Si on n'est pas dans le dernier carré, on discute... Dans cette hypothèse-là, c'est moi qui ai la main", explique Le Graët.

Et d'ajouter : "On verra selon les circonstances. Cela dépend du jeu, si le champion du monde nous a battus... Mais si Didier n'est pas dans le dernier carré, il ne reste pas en place de façon certaine." De quoi maintenir une (très) grosse pression sur les épaules de Deschamps, qui a fêté en août ses dix ans à la tête des Bleus, une longévité inédite en France. Et ce, alors que le nom de Zinedine Zidane est régulièrement évoqué pour lui succéder dans la foulée du Mondial.