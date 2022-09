Coupe du monde: pourquoi les supporters des Bleus seront si peu nombreux au Qatar

Dans l’After Foot mardi soir, un membre des Irrésistibles Français, supporters officiels de l'équipe de France, est venu expliquer pourquoi, contrairement à 2018 en Russie, ils seraient peu nombreux à se déplacer pour la Coupe du monde au Qatar cet hiver.

L’émir du Qatar Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani a affirmé mardi que les supporters "de tous horizons" seraient accueillis "à bras ouverts" pour la Coupe du monde organisée dans son pays (20 novembre-18 décembre). L’entreprise de séduction s’apparente à une volonté d’apaisement, dans un contexte de défiance où une petite musique, celle d’un éventuel boycott, commence à se faire entendre.

Quelques appels ont émergé dans le milieu du foot, en provenance également de la classe politique, ainsi que du monde de la culture, mais sans trouver un écho massif pour l’heure. Il n’empêche, une partie des Irrésistibles Français, les supporters officiels de l’équipe de France de football, ne se déplacera pas, notamment "parce que les valeurs portées par cette Coupe du monde ne sont pas celles que l’on défend au quotidien".

"Chacun est libre de faire ce qu'il veut"

Ils seront six fois moins nombreux qu’en Russie, a fait savoir l’un des membres de ce groupe, interrogé dans l’After mardi soir, "un peu moins de 100" (650 d’entre eux s’étaient déplacés pour encourager les Bleus en 2018). Si la plupart d’entre eux partage sans doute les critiques formulées à l’encontre du Qatar sur les droits humains et l’environnement, il y a aussi ceux qui n’ont "pas les moyens d’y aller financièrement". D’autres n’avaient pas la garantie de se loger. "Il y avait une obligation de réserver des billets début avril et à cette époque-là aucune garantie que les supporters puissent avoir un logement, s’est plaint un membre des IF sur RMC. Ce qui est d'ailleurs encore le cas aujourd’hui, même si le Qatar met chaque jour des logements supplémentaires. Ce sont souvent des logements très peu abordables et pas suffisants en nombre par rapport à la demande."

Enfin, plusieurs membres des Irrésistibles Français ont aussi été confrontés à la difficulté de composer avec leurs obligations professionnelles à une période de l’année moins favorable de ce point de vue: "Avoir la certitude d’obtenir des congés entre novembre et décembre, c’est quasiment impossible dans beaucoup d’entreprises, nous a rappelé sur RMC un membre des IF. Autant la période juin, c'est une période qu’on dit protocolaire de vacances, autant là, c’est beaucoup plus compliqué." Malgré tout, un peu moins d’une centaine de membres des IF se déplacera en Russie. "Chacun est libre de faire ce qu’il veut, c’est leur décision, le choix de l’assemblée générale. On a décidé collectivement que chacun pourrait assumer son positionnement comme il l’entend."