Coupe du monde: pas de boycott, Oudéa-Castéra ira au Qatar en cas de bon parcours des Bleus

Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports, ne boycottera pas le Qatar où aura lieu la prochaine Coupe du monde de football. Elle se rendra sur place en cas de bon parcours de l'équipe de France.

Nommée ministre des Sports après la réélection d’Emmanuel Macron en avril dernier, Amélie Oudéa-Castéra a vécu des premiers mois remplis. L’actualité sportive est encore très chaude entre les Jeux olympiques 2024, le procès concernant Bernard Laporte, président de la Fédération française de rugby ou les témoignages accablants sur le climat toxique régnant à la Fédération française de football (FFF). Elle recevra, à ce sujet, Noël Le Graët, président de la Fédération française de football, et Florence Hardouin, directrice générale, ce vendredi.

Dans une interview au Parisien, elle évoque ces dossiers brûlants et se projette aussi sur la Coupe du monde de football au Qatar. Il n'est ainsi pas question de boycotter cette destination, décriée par de nombreuses ONG sur les droits des travailleurs et l'impact écologique de l'évènement. "La solution est beaucoup plus dans une action diplomatique résolue, et c’est ce que notre pays fait", confie Oudéa-Castéra. Elle se rendra sur place si les Bleus, tenants du titre, font un bon parcours.

"Ce n’est pas encore inscrit à mon agenda, confie la ministre. Si notre équipe de France traverse un certain nombre d’étapes dans cette compétition, je considère que c’est le rôle d’une ministre des Sports, s’agissant d’un évènement d’une telle envergure, d’être au côté des joueurs pour leur communiquer de la reconnaissance et des encouragements."

Deschamps? "Un homme en qui j’ai beaucoup de respect et de confiance"

Elle assure croire à la réussite des Bleus. "Bien sûr, clame-t-elle. Ce dont je veux m’assurer, c’est que les joueurs puissent se préparer dans des conditions sereines. À cet égard, le fait qu’on ait un Didier Deschamps avec toute son expérience est très rassurant." Elle confie d’ailleurs être en contact avec ce dernier. "Oui on s’échange des messages, conclut-elle. C’est un homme pour qui j’ai beaucoup de respect et de confiance."

Les joueurs de l’équipe de France seront réunis à partir de lundi pour le dernier rassemblement avant la Coupe du monde. Ils doivent disputer leurs deux derniers matchs de Ligue des nations contre l’Autriche (22 septembre) puis au Danemark (25 septembre).