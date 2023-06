Coupe du monde U20: une finale Italie-Uruguay

L'Italie s'est qualifiée pour la première fois de son histoire en finale de la Coupe du monde U20 aux dépens de la Corée du Sud (2-1), jeudi. Elle affrontera l'Uruguay.

L'Italie affrontera l'Uruguay dans sa toute première finale de la Coupe du monde des moins de 20 ans dimanche, après avoir battu jeudi la Corée du Sud 2-1 en Argentine. La star italienne Cesare Casadei a de nouveau brillé au stade Diego Armando Maradona de La Plata, à une soixantaine de kilomètres de Buenos Aires, en ouvrant le score d'une frappe précise à l'entrée de la surface à la 14e minute. Il signait ainsi son 7e but en six matches dans cette compétition. Les Guerriers Taeguk ont ensuite égalisé à la 23e minute grâce à un but de Lee Seung-Won sur un pénalty accordé après recours à la vidéo qui a failli mettre à mal les favoris pour le titre.

L'Italie passe en effet le cap des demies

Mais en seconde période, alors que la prolongation se profilait, le remplaçant italien Simone Pafundi a bénéficié d'un coup franc qui lui permis d'inscrire le deuxième but de son équipe à la 86e minute, d'une frappe puissante et bien placée. Son but a bouleversé l'histoire. L'Italie s'était inclinée en demi-finale des deux dernières Coupes du monde des moins de 20 ans, en Corée du Sud 2017 et en Pologne 2019.

De son côté, l'Uruguay participera à sa troisième finale du Mondial des moins de 20 ans de son histoire, après sa victoire 1 à 0 aux dépens d'Israël jeudi, toujours à La Plata. Elle tentera de remporter dimanche face à l'Italie, dans le même stade, son premier titre après ses finales perdues en 1997 contre l'Argentine et en 2013 face à la France. La Celeste, dominatrice mais manquant de tranchant, a fait passer le premier frisson dans la défense israélienne sur une frappe lourde de Duarte, repoussée en corner par le gardien israélien Tomer Zarfati (27e). Le même Duarte s'est ensuite ouvert le chemin du but mais a tiré sur la base du poteau (37e).

Israël qui avait créé la sensation en éliminant le Brésil (3-2, a.p.) samedi à San Juan en quarts de finale, a eu du mal à répondre au défi physique imposé par les jeunes uruguayens, hargneux et agressifs dans les duels. Il est vrai aussi que l'état catastrophique de la pelouse n'a pas aidé le profil technique de ses jeunes joueurs. Mais à force de subir, la digue israélienne a fini par céder peu après l'heure de jeu: sur une frappe flottante de Gonzalez renvoyée par le poteau, Duarte, toujours lui, s'est jeté avec hargne pour pousser le ballon au fond des filets (62e). L'attaquant israélien Omer Senior a eu la balle d'égalisation en se présentant seul face à Rodriguez, mais son crochet long a été stoppé net par le dernier rempart uruguayen (88e).