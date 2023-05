Coupe du monde U20: le sélectionneur des Bleuets tacle la Fifa après le fiasco français

Privé de ses meilleurs joueurs retenus par les clubs, Landry Chauvin, sélectionneur de l’équipe de France U20, accable plutôt la Fifa après l’élimination des Bleuets dès la phase de poule de la Coupe du monde.

L’équipe de France U20 a quitté la Coupe du monde dès les phases de poule dimanche malgré sa victoire face au Honduras (3-1). Il n’a manqué qu’un but aux jeunes Français pour passer au tour suivant après leur défaite contre la Corée du Sud (1-2) et la Gambie (1-2). Une élimination rageante qui trouve surtout son origine dans le refus de nombreux clubs professionnels de libérer leurs joueurs alors que la compétition n’entrait pas dans les dates Fifa (qui obligent les clubs à laisser partir leurs internationaux).

"Il suffisait de décaler la compétition de quinze jours"

Dans une interview à L’Equipe, Landry Chauvin, sélectionneur de l’équipe de France U20, ne s’en prend pas au clubs mais plutôt à la Fifa pour le choix de la programmation. "J'ai perdu plus d'énergie avant la Coupe du monde que pendant, pour essayer de monter une équipe, souligne le technicien. Comment l'Angleterre fait pour avoir 16 joueurs qui étaient à l'Euro l'année dernière et nous que 10? On est prisonniers de l'excellent travail fait par les centres de formation en France car les jeunes jouent en professionnel plus vite. Je n'en veux pas aux clubs qui sont dans leur droit, mais plutôt à la FIFA. Il suffisait de décaler la compétition de quinze jours et ça n'aurait embêté personne."

"Rien que sur la génération 2003, on avait 15 absents majeurs, sans compter Cherki qui n'est venu qu'une fois avec nous, poursuit-il. J'ai eu 33 refus de clubs en comptant les 2004 et 2005. Au mois de mars, on fait un dernier rassemblement où on joue l'Angleterre et les États-Unis et on n'a pu garder que sept joueurs."

Le sélectionneur regrette cette élimination prématurée avec une équipe peu expérimentée. "Sur l'équipe que l'on a, on avait onze joueurs à moins de cinq matches avec nous dont six à zéro sélection, conclut-il. Je remercie des clubs comme Monaco, Reims, Troyes, ou encore Mathieu Bodmer (directeur sportif du Havre, ndlr) qui a libéré Antoine Joujou. Et puis ceux qui avaient l'habitude d'être avec nous depuis plus longtemps ne jouaient plus avec leur club depuis longtemps. Ils étaient en manque de rythme."