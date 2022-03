Danemark: désigné homme du match face aux Pays-Bas, Eriksen savoure son grand retour

Neuf mois après son arrêt cardiaque survenu en pleine partie lors du dernier Euro, Christian Eriksen a porté à nouveau le maillot de la sélection danoise ce samedi, lors d'un match amical face aux Pays-Bas. Le milieu de terrain s'est distingué d'un but et a été élu homme du match.

287 jours après, Christian Eriksen a retrouvé le maillot de la sélection danoise. Celui avec lequel la vie du joueur désormais à Brentford a basculé lors du dernier Euro, où il avait été victime d'un arrêt cardiaque en plein match face à la Finlande. Le milieu est entré en jeu samedi soir, à la Johan Cruyff Arena lors d'un match amical face aux Pays-Bas.

Formé par l'Ajax Amsterdam, où il est passé professionnel en 2010, Christian Eriksen a repris le fil de sa carrière internationale, lui qui est déjà revenu sur les terrains ces dernières semaines. Pour cela, il avait fallu quitter la Serie A et l'Inter Milan, où il n'était plus autorisé à jouer.

"Ce stade a toujours été un endroit charmant pour moi"

Pour sa 110e sélection avec le Danemark, Christian Eriksen n'a mis que deux minutes pour retrouver le chemin des filets, concluant une action collective d'une frappe en lucarne. "J'étais content que le ballon me soit parvenu. Commencer mon retour en sélection comme ça est une manière parfaite de le faire, a réagi Eriksen après la partie. Ce stade a toujours été un endroit charmant pour moi et aujourd'hui, c'était un endroit encore plus spécial pour mon retour en sélection."

Christian Eriksen a même eu l'opportunité d'inscrire un deuxième but mais sa tentative a heurté le poteau. En attendant, il s'est offert un retour triomphal, célébré par tout un stade, à commencer par Louis van Gaal, le sélectionneur des Oranje. Seul point noir: les Pays-Bas se sont imposés 4-2. "Si vous enlevez ce résultat, je sis un homme heureux, a lancé Eriksen. Pour traverser tout ce que j'ai vu, être de retour est un sentiment merveilleux."

Désigné homme de la rencontre, Christian Eriksen pense déjà à la suite. "J'ai hâte de jouer au Qatar pour la prochaine Coupe du monde mais il y a beaucoup de matchs entre les deux", a tempéré Eriksen. Si un un défibrillateur interne lui a été implanté, Christian Eriksen n'en reste pas moins motivé pour retrouver "son ancienne vie".