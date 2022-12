EN DIRECT - Coupe du monde: Suivez Pays-Bas-Argentine en live P-B 20:00 09/12/2022 ARG

Enorme choc qui est en train de devenir un classique de la Coupe du monde en quart de finale: comme en 1978, 1998 ou 2014, les Pays-Bas et l'Argentine se retrouvent dans un match à élimination directe, pour une place contre le vainqueur de Brésil-Croatie. Coup d'envoi à 20h sur TF1 et BeIN Sport. A suivre en direct commenté sur le site et l'appli RMC Sport.