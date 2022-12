Coupe du monde 2022: "Muchachos", la chanson qui fait vibrer Doha... et toute l'Argentine

Face aux Pays-Bas en quarts de finale ce vendredi soir, les supporters argentins ne manqueront pas de faire résonner "Muchachos", la chanson à la gloire de l'Albiceleste et de Lionel Messi.

Les supporters argentine seront 50.000 au stade Lusail de 90.000 places, ce vendredi soir (20h) pour le quart de finale entre l'Argentine et les Pays-Bas. En face, seulement 1.500 supporters néerlandais sont attendus. Ce qui laissera une liberté totale aux Argentins de faire entendre "Muchachos".

La reprise d'une chanson des années 90

Cette chanson, les supporters l'entonnent sans cesse, avant, pendant et après le match, depuis le début de la Coupe du monde. Même les joueurs en fait leur chant pour fêter une victoire dans le vestiaire. Après le dernier match contre l’Australie, Lionel Messi a reconnu qu’il était "très ému et impressionné" de voir les supporters chanter cette chanson et la vivre avec autant d’enthousiasme: "Cela donne envie de continuer le plus loin possible et de profiter de cette ambiance".

"Muchachos" se chante sur l'air d'une chanson de La Mosca, groupe de pop argentin des années 90. Les paroles ont été changées pendant la dernière Copa America.

Les paroles en espagnol / Les paroles traduites en français



En Argentina nací / Je suis né en Argentine

Tierra del Diego y Lionel / Terre de Diego et Lionel

De los pibes de Malvinas / Et des enfants des Malouines

Que jamás olvidaré / Que je n’oublierai jamais



No te lo puedo explicar / Je ne peux pas te l’expliquer

Porque no vas a entender / Car tu ne vas pas le comprendre

Las finales que perdimos / Les finales que l’on a perdues

Cuantos años la lloré / Je les ai pleurées tant d’années



Pero eso se terminó / Mais ça, c’est terminé

Porque en el Maracaná / Car au Maracana (Copa America 2021, ndlr)

La final con los brazucas / La finale contre les "Brazucas" (Brésiliens, en langage familier)

La volvió a ganar papá / C’est à nouveau "papa" qui l’a gagnée



Muchachos / Les garçons

Ahora nos volvimos a ilusionar / On a retrouvé la foi

Quiero ganar la tercera / Je veux gagner la troisième

Quiero ser campeón mundial / Je veux être champion du monde



Y al Diego / Et Diego

Desde el cielo lo podemos ver / Depuis le ciel on peut le voir

Con Don Diego y La Tota / Avec le père Diego et "La Tota" (sa mère)

Alentándolo a Lionel / En train d’encourager Lionel



Muchachos…

Ahora nos volvimos a ilusionar

Quiero ganar la tercera

Quiero ser campeón mundial !!!