EN DIRECT - Coupe du monde: Suivez Brésil-Croatie en live

Bonjour et bienvenue pour ce match à suivre en live

Sacrée opposition de style pour ce premier quart de finale de la Coupe du monde 2022, ce vendredi à Doha. D'un côté le flamboyant Brésil, qui a explosé la Corée du Sud en une seule mi-temps en huitième de finale.

De l'autre la très solide Croatie, un seul but encaissé en 4 matchs et spécialiste des prolongations/tirs au but, comme elle l'a encore montré face au Japon.

Il sera sans doute beaucoup question des danses brésiliennes avant le match, qui ont défrisé les pisse-froid de la planète foot, Roy Keane en tête, mais avant de danser, il faudra marquer pour les Brésiliens, qui ont eu le bonheur de voir le retour de Neymar dès le coup d'envoi du huitième de finale contre la Corée. Le vainqueur rencontrera en demi-finale le vainqueur du quart entre les Pays-Bas et l'Argentine qui aura lieu à 20h.

Attention, ce quart de finale est le seul qui n'est pas diffusé sur TF1 et seulement sur BeIN Sport. Une rencontre diffusée en live et commentée de Doha sur RMC, radio officielle de la Coupe du monde. Un match à suivre en direct commenté sur le site et l'appli RMC Sport.