Pays-Bas-Argentine: "Quand vous voyez ma carrière…", lâche Noppert, émerveillé de disputer le Mondial

Alors qu’il s'apprête à défier l’Argentine en quart de finale de la Coupe du monde ce vendredi (20h), Andries Noppert vit un véritable conte de fées. Titulaire pour son premier Mondial alors qu'il n'avait aucune sélection au compteur avant de s’envoler au Qatar, il s’est présenté en conférence de presse avec fraîcheur et décontraction ce mercredi. Même lorsqu’il s’agit de se projeter sur un duel avec Lionel Messi sur penalty.

Il y a un peu plus de deux semaines, il ne comptait aucune sélection avec les Pays-Bas. Dans 48 heures, il va rentrer sur la pelouse du Lusail Stadium pour tenter de qualifier son pays en demi-finale d'une Coupe du monde. Le destin d’Andries Noppert, portier du SC Heerenveen, actuel 8e de la première division néerlandaise et pressenti pour être titulaire dans les buts des Oranjes contre l'Argentine en quart de finale vendredi (20h), a tout d’un conte de fées.

À 28 ans, Noppert a passé presque toute sa carrière aux Pays-Bas, mise à part une expérience d’une saison à Foggia (deuxième division italienne) entre 2018 et 2019. Longtemps gardien remplaçant en club, il ne compte que 32 titularisations en Eredivisie, le premier échelon néerlandais. Un parcours cabossé et ô combien sinueux qui le pousse à mesurer le chemin parcouru.

"J'avais clairement mis ce rêve de côté"

“Quand vous êtes petit, vous rêvez d’aller à la Coupe du monde. Quand j’étais jeune, j’ai aussi rêvé de ça. Mais quand vous voyez ma carrière… J’avais clairement mis ce rêve de côté, a confié Noppert en conférence de presse ce mercredi, à deux jours du quart de finale contre l’Argentine. Je pensais que ce ne serait plus possible. Mais j’ai continué à me battre, persisté et il n’y avait qu’un entraîneur pour m’emmener ici. Et ça tombe bien parce que c’est le nôtre ! Je peux être fier de ça, continuer à travailler, c’est ça le plus important."

Le portier d’Heerenveen est considéré comme l’un des meilleurs gardiens du championnat néerlandais par de nombreux observateurs. Le 11 novembre dernier, Louis van Gaal expliquait même qu’il était tout simplement le plus performant du pays à son poste. De là à confier le rôle de numéro 1 à un gardien qui ne comptait aucune sélection ? Personne ne pouvait l’imaginer. Mais il ne fallait pas sous-estimer Louis van Gaal.

Un penalty face à Messi ? "J'aurais une chance de l'arrêter"

Jamais effrayé par des choix forts et courageux, notamment pour le poste de gardien, Louis van Gaal a donc confié les clés du camion à un portier inexpérimenté de 28 ans, qui n’a jamais joué de match européen et qui compte à peine plus de 30 matchs de première division. Malgré son inexpérience du haut-niveau, le principal intéressé s’avance vers ce quart de finale de Coupe du monde avec sérénité, même lorsqu’il s’agit de se projeter sur un éventuel duel avec Lionel Messi sur penalty.

"Ça, on le verra sur le moment, mais je suis toujours pour ça (un penalty de Messi), a-t-il assuré en conférence de presse ce mercredi. Il peut en manquer aussi, comme il l’a fait au début de ce tournoi (contre la Pologne, ndlr). Après tout, c’est aussi un être humain. C’est sûr qu’il est très bon. Mais c’est sûr aussi que j’aurais une chance de l’arrêter." Et si, vendredi soir, le conte de fée se poursuivait ?