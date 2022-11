Coupe du monde 2022: Messi, Ronaldo, Benzema… Ces stars qui devraient disputer leur dernier Mondial

Cette Coupe du monde au Qatar sera probablement la dernière pour des grands noms du football, à commencer par Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Karim Benzema et Neymar pourraient, eux aussi, disputer leur dernier Mondial.

Cristiano Ronaldo (37 ans, 191 sélections, 117 buts)

Si CR7 a récemment assuré qu’il ne souhaitait pas arrêter sa carrière internationale après la Coupe du monde au Qatar, on l’image mal tirer jusqu’au Mondial 2026 organisé Mexique, aux Etats-Unis et au Canada. Dans quatre ans, le quintuple Ballon d’or aura 41 ans. "Je suis toujours motivé, je suis en équipe nationale avec beaucoup de jeunes", a déclaré le joueur de Manchester United qui vise avant tout l’Euro 2024. Avec son changement de statut à MU, il est difficile d’imaginer qu’il aura encore la condition physique pour postuler en 2026. Après avoir offert au Portugal son premier titre avec l’Euro en 2016, Ronaldo tentera déjà d’atteindre les 8es de finale au Qatar en sortant d’un groupe où il se frottera au Ghana, à l’Uruguay et à la Corée du Sud.

Lionel Messi (35 ans, 164 sélections, 90 buts)

"Si c'est mon dernier Mondial ? Oui, sûrement que oui." Dans un entretien accordé début octobre à Star+, l’attaquant de l’Argentine a confirmé ce que ses fans redoutaient. Le Mondial au Qatar sera bien sa dernière chance de gagner une Coupe du monde, le seul grand titre qui manque à son palmarès (il a perdu en finale contre l’Allemagne en 2014). Revenu en très grande forme cette saison avec le PSG, le septuple Ballon d’or reste sur une campagne exceptionnelle en Copa America avec l’Albiceleste en 2021. "On arrive dans une bonne période, avec un groupe très armé et très fort, mais tout peut arriver, assure la Pulga. Au Mondial, tous les matchs sont extrêmement difficiles. Ce ne sont pas toujours les favoris qui gagnent ou font le parcours espéré." Au Qatar, l’Argentine sera opposéee à l’Arabie saoudite, au Mexique et à la Pologne.

Karim Benzema (34 ans, 97 sélections, 37 buts)

La deuxième participation du Ballon d’or français à la Coupe du monde sera sans doute la dernière. Après avoir manqué le sacré des Bleus en 2018, le Madrilène pourrait passer le cap des 100 sélections au Qatar et fera tout pour boucler une année 2022 en apothéose avec un triomphe en finale le 18 décembre, la veille de son 35eme anniversaire. La suite ? Difficile à dire mais si le capitaine du Real peut viser l’Euro 2024, il aura 38 ans lors de la Coupe du monde 2026.

Neymar (30 ans, 121 sélections, 75 buts)

"Je pense que la Coupe du monde 2022 sera ma dernière. Je la vois comme la dernière parce que je ne sais pas si je serai assez fort mentalement pour continuer à gérer ma vie de footballeur par la suite." Il y a un an, la star du PSG et de la Seleçao, interrogée par DAZN, faisait trembler tous ses fans avant de revenir quelques jours plus tard sur ses paroles. "Je voulais dire que je la vois comme si c'était la dernière. Pourquoi ? Parce que nous ne savons pas comment sera demain et ce qui peut arriver." Imprévisible comme sur le terrain, Ney est revenu au sommet de son art et sera surmotivé pour réaliser son rêve d’enfant, gagner la Coupe du monde avec le Brésil. Un défi d’autant plus grand qu’il est donc loin d’être acquis qu’il sera en Amérique du Nord en 2026.

Robert Lewandowski (34 ans, 134 sélections, 76 buts)

Auteur de neuf buts avec la Pologne durant les qualifications du Mondial, Robert Lewandowski disputera sa 2eme et sans doute dernière Coupe du monde au Qatar. En pleine bourre avec le Barça, il rêve de flamber dans l’émirat avec son pays et pourquoi pas, d’envoyer Lionel Messi à la retraite puisque la Pologne affrontera l’Argentine, le 30 novembre à l’occasion du dernier match du groupe C.

Manuel Neuer (36 ans, 113 sélections)

Grand artisan du sacre de l’Allemagne à la Coupe du monde 2014 au Brésil, le portier de la Mannschaft dira stop à la sélection après la Coupe du monde au Qatar. "On ne sait jamais mais j’assume le fait qu’il s’agisse de mon dernier Mondial", a-t-il récemment confié. Malgré le poids des années et les blessures qui l’ont encore tenu éloigné des terrains cette saison, le gardien du Bayern est toujours aussi ambitieux : "Je n’ai pas peur de dire qu’on veut être champion du monde." Pour décrocher un 2eme sacre mondial, l’Allemagne devra sortir de sa poule. Elle défiera le Japon, l’Espagne et le Costa Rica.

Luka Modric (37 ans, 154 sélections, 23 buts)

Pour le meneur croate, ça ne fait aucun doute. Le Mondial qatari sera le dernier de sa carrière. Après avoir hissé la Croatie en finale en 2018 avant de remporter le Ballon d’or, le joueur du Real Madrid n’a pas laissé planer le moindre doute : "J’ai conscience d’avoir un certain âge (37 ans), a-t-il récemment confié à Fifa+. C’est ma dernière compétition avec la sélection croate." La Croatie sera opposée au Maroc, au Canada et à la Belgique.