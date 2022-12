Pays-Bas-Argentine: Weghorst avait marqué grâce à la même combinaison sur coup franc… en 2020

Vendredi soir, Wout Weghorst a arraché la prolongation en quart de finale de la Coupe du monde 2022 en étant à la conclusion d’une combinaison géniale sur coup franc. Il y a deux ans, l’attaquant des Pays-Bas avait marqué exactement le même but… avec Wolfsburg.

Les supporters de Wolfsburg dotés d’une bonne mémoire ont sans aucun doute été moins choqués que le reste de la planète foot après le coup de génie des Néerlandais. Vendredi soir, les Pays-Bas ont arraché la prolongation en quart de finale de la Coupe du monde 2022 contre l’Argentine (2-2, 4 tab à 3) au bout du temps additionnel grâce à une combinaison géniale sur coup franc. Une action de grande classe qui n’est pas sans rappeler celle d’un Wolfsburg-Bielefeld il y a un peu plus de deux ans.

>> Revivez Pays-Bas-Argentine

Le but sur coup franc en deux temps de Weghorst, lors de Pays-Bas - Argentine, Coupe du monde 2022 © Capture écran TF1

Le but sur coup franc en deux temps de Weghorst, lors de Pays-Bas - Argentine, Coupe du monde 2022 © Capture écran TF1

Weghorst déjà à la conclusion

En octobre 2020, à l’occasion de la 5e journée de Bundesliga, Wolfsburg avait en effet ouvert le score sur un copié-collé de l’action qui permis aux Oranjes d’entretenir leur rêve de demi-finale vendredi soir: une feinte de tir, une passe juste à côté du mur dans la surface, un contrôle de l'attaquant et une frappe enchaînée qui fait mouche. L’homme à la conclusion de cette action à l’époque ? Un certain… Wout Weghorst.

Avant de faire trembler toute l’Argentine, qui s’en est finalement sortie aux tirs au but vendredi soir, l’attaquant néerlandais avait donc déjà marqué exactement le même but en Bundesliga il y a deux ans. Seule différence entre ce match de championnat allemand et le Pays-Bas-Argentine: à l’époque, l’équipe de Weghorst l’avait emporté 2-1, ce qui n’empêchera pas le but de vendredi soir de passer un peu plus à la postérité que celui d'octobre 2020.