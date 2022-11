Qatar-Equateur: pourquoi le "premier" but de la Coupe du monde a été refusé par le VAR

Le premier but de la Coupe du monde 2022, signé Enner Valencia pour l'Equateur, a été refusé pour un hors-jeu au millimètre, suite à une intervention du VAR. Les téléspectateurs ont toutefois dû patienter 10 minutes pour avoir droit à un ralenti explicite.

Enner Valencia pensait avoir marqué moins de trois minutes après le début de la Coupe du monde 2022, lors du match d'ouverture entre le Qatar et l'Equateur. Mais son but a été refusé pour un hors-jeu infime, que le VAR a tardé à signaler et que la réalisation a clarifié aux téléspectateurs après de longues minutes.

Sur un coup franc d'Estupinian, Estrada et Torres étaient visés, le second prenant le meilleur sur Al Sheeb, le gardien qatari pas franchement inspiré. Mais sur le deuxième ballon, Estrada était visiblement hors-jeu, avant qu'à la suite d'un petit cafouillage, Torres puisse finalement centrer pour Valencia, qui pouvait alors conclure de la tête dans le but vide.

Qatar-Equateur © Capture d'écran

Des images 3D montrées au bout de 10 minutes

Après la décision du VAR d'annuler le but pour hors-jeu, la réalisation n'a montré qu'un court ralenti qui n'expliquait pas vraiment où était la situation menant à cette décision. Ce n'est que dix minutes plus tard que des images en 3D ont permis de comprendre que c'est Estrada qui, pour un bout de jambe en avant, était hors-jeu.

Qatar-Equateur © Capture d'écran

Ce premier moment de flottement a donc profité au Qatar, dans un match d'ouverture compliqué pour le pays hôte. Enner Valencia, lui, a vite oublié ce but refusé en inscrivant un doublé en première période, sur pénalty qu'il avait lui-même provoqué, puis d'une tête sur un centre venu de la droite.