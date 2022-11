Qatar-Equateur: un arbitre italien pour le match d'ouverture de la Coupe du monde

Daniele Orsato a été désigné arbitre principal pour le match d'ouverture de la Coupe du monde 2022 entre le Qatar et l'Equateur, dimanche à Al Bayt (17 heures).

L'Italie, championne d'Europe en titre mais qui n'a pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde, aura un représentant dimanche pour le match d'ouverture de la compétition: Daniele Orsato a été désigné arbitre de la rencontre entre le Qatar et l'Equateur, a annoncé la Fifa vendredi soir. Agé de 46 ans, l'arbitre italien officiait notamment lors de la finale de la Ligue des champions en 2020 remportée par le Bayern Munich face au PSG à Lisbonne.

Déjà présent en Russie

Il était également présent il y a quatre ans en Russie, lors de la précédente Coupe du monde, dont l'Italie était déjà absente, chargé alors de l'assistance vidéo (VAR). Orsato a l’agrément de la FIFA depuis 2010. Le Qatar et l'Equateur s'affrontent dimanche à 19h00 heure locales (17h00 en France) au stade Al Bayt de Doha.

La nation hôte, qui dispute sa première Coupe du monde, et l'Equateur, qui en est à sa quatrième participation, figurent dans le Groupe A avec le Sénégal et les Pays-Bas. L'Italie est l'une des grandes absentes de ce Mondial 2022.



Eliminée en phase de barrage par la Macédoine du Nord, la Squadra Azzurra et ses quatre trophées dans l'histoire de la compétition (1934, 1938, 1982 et 2006), n'a plus participé à un Mondial depuis 2014.