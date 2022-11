Coupe du monde: cérémonie d'ouverture, Qatar-Equateur... le programme de la première journée

Le Qatar entre en scène dimanche pour le coup d'envoi de sa Coupe du monde. L'hôte de la compétition défiera l'Equateur, son premier adversaire, à partir de 17h (heure française) au stade Al-Bayt à Al-Khor.

Nous y sommes. L’heure de vérité approche pour le Qatar, qui va donner le coup d’envoi de sa Coupe du monde ce dimanche, à 17h, heure française, avec la première rencontre opposant le pays hôte à l’Equateur en ouverture de la compétition. Champion d’Asie 2019, le pays hôte se prépare dans l’ombre depuis l’attribution du tournoi au petit émirat gazier en 2010. Dimanche, on saura enfin ce que vaut le pays organisateur quand il s’agit de football.

Surtout que l’objectif affiché est de se qualifier pour les huitièmes de finale dans un groupe A qui comprend aussi les Pays-Bas et le Sénégal, les deux favoris du groupe. Dans ce contexte, le faux-pas d’entrée serait forcément mal vécu, même si le défi reste totalement inédit dans la mesure où le Qatar s’apprête à disputer son tout premier match dans un Mondial.

Quelle cérémonie d'ouverture ?

La rencontre se déroulera au stade Al-Bayt, à Al-Khor qui accueillera également la cérémonie d’ouverture (aux alentours de 16h, heure française) plus proche de celles de jeux olympiques que d’une coupe du monde, a indiqué son concepteur, qui promet "30 minutes de show" dans lequel de nombreux éléments de la culture qatarie ont été inclus. "C’est une cérémonie qui va marquer les spectateurs et les téléspectateurs", promet à RMC Sport un membre du comité suprême.

"Au final, ça sera un grand spectacle, pour tous et pour montrer que le Qatar est ouvert sur le monde", affirme un autre membre de l’organisation. Plusieurs messages seront abordés et relayés comme "la paix" et "le multiculturalisme". Si de nombreuses stars planétaires ont refusé un gros chèque pour se produire sur scène en ouverture de la compétition, d'autres noms ont assuré les organisateurs de leur présence.

C’est notamment le cas de Jungkook, membre des BTS, le célèbre boys band coréen. Le rappeur américain Lil Boy devrait lui aussi se produire à la cérémonie d’ouverture, même si cela n'a pas été confirmé. Un épais mystère entoure encore cette Coupe du monde, et il tarde certainement au Qatar de le dévoiler. Encore un peu de patience. Enfin du côté de l'équipe de France, après le forfait de Karim Benzema acté samedi soir, on surveillera Didier Deschamps qui pourrait faire appel à un remplaçant (il a jusqu'à lundi soir).

Le programme de la 1ère journée

- Cérémonie d'ouverture, à partir de 16h, au stade Al-Bayt

- Qatar-Equateur, coup d'envoi à 17h, au stade Al-Bayt

Pour les Bleus

- Conférence de presse avec Ibrahima Konaté et Eduardo Camavinga à partir de 17h30 (entraînement à 19h)