Qatar-Équateur: un fan équatorien et un spectateur qatarien s'embrouillent... avant de fraterniser

Le Qatar a manqué son entrée en lice à la Coupe du monde 2022 en s’inclinant face à l’Équateur, ce dimanche à Al-Khor (2-0). Lors de la rencontre, un fan sud-américain a chambré le public qatari, jusqu’à se chauffer avec un spectateur local. Mais l’histoire s’est finalement bien terminée…

La Coupe du monde 2022 a débuté par une action litigieuse. Dès la 3e minute du match d’ouverture, l’Équateur s’est vu refuser un but face au Qatar, après intervention du VAR. Pour un hors-jeu de position difficilement visible à vitesse réelle. De quoi faire enrager les fans sud-américains ayant fait le déplacement à Al-Khor, à une cinquantaine de kilomètres au nord de Doha. Comme le montre une vidéo très partagée sur les réseaux, l’un d’eux s’est alors levé de son siège pour chambrer le public qatari.

Vêtu d’un maillot jaune de l’Équateur, cet homme prénommé Peter a mimé le geste de l’argent vers les spectateurs du stade Al-Bayt, comme pour sous-entendre que le Qatar avait soudoyé l’arbitre. Une provocation qui n’a pas du tout plu à un homme, habillé en tenue traditionnelle, assis quelques rangées au-dessus. "Assis toi et ferme ta g…", a-t-il lancé en direction du fan équatorien, venu en famille. Plusieurs personnes à ses côtés l’ont alors invité à se calmer. Et c’est ce qu’il a fait, visiblement...

"Les Qataris, vous êtes si sympas"

Dans une deuxième vidéo, on retrouve le supporter sud-américain et le spectateur qatari assis côte à côte dans les gradins. Les deux hommes s’adressent à la caméra en se serrant la main et se congratulent mutuellement. "Vamos Équateur", lance le Qatari. "Nous sommes ensemble pour le sport. Je souhaite le meilleur au Qatar. Les gars, vous êtes si sympas, j’aime ça", conclut l’Équatorien.

Sur le terrain, c'est finalement l'Équateur qui est sorti vainqueur de ce premier match du Mondial, au terme d'une rencontre à sens unique, face à une faible équipe du Qatar. De nombreux spectateurs ont d'ailleurs déserté l'enceinte bien avant le coup de sifflet final.