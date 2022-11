Coupe du monde 2022: voilà à quoi va ressembler la cérémonie d’ouverture

C’est le moment que l’organisation Qatar 2022 attend depuis l’attribution du Mondial en 2010. Dimanche, un peu avant 17h (heure française) au stade Al Bayt, le Qatar va se dévoiler au monde, lors d’une cérémonie d’ouverture qui s’annonce "assez impressionnante".

D’habitude, les cérémonies d’ouverture des Coupes du monde passent un peu inaperçues. Mais le Qatar ne fait rien comme les autres. Selon nos informations, la cérémonie de dimanche, avant la premier match du tournoi, va durer plus de trente minutes dans le stade d’Al Bayt, au nord de Doha et qui possède 60.000 places. Des membres du comité suprême en charge de la Coupe du monde 2022 décrivent le projet comme "assez impressionnant" et qui "va rappeler des grosses cérémonies comme aux Jeux olympiques". C’est d’ailleurs l’Italien Marco Balich, directeur artistique de plusieurs cérémonies des JO, qui a été désigné pour organiser ce spectacle. "C’est une cérémonie qui va marquer les spectateurs et les téléspectateurs", poursuit ce membre du SC.

Cette cérémonie qui s’annonce unique est d’ailleurs l’une des raisons qui auraient poussé la Fifa à isoler le premier match, en avançant, en août dernier, la rencontre Qatar–Equateur qui était annoncée pour le 21 novembre. Aux manettes des feux d’artifices, ça sera un Français. Le "groupe F" va gérer le feu d’artifice de la cérémonie d’ouverture et de clôture. Ils ont pris l’habitude de beaucoup travailler avec les pays de la péninsule arabique. Au total, un peu moins de 1.000 personnes travaillent spécifiquement sur ce lancement du Mondial 2022, avec une répétition prévue aujourd’hui.

"Vous allez vous en souvenir"

"Au final, ça sera un grand spectacle, pour tous et pour montrer que le Qatar est ouvert sur le monde", affirme un membre de l’organisation. Plusieurs messages seront abordés et relayés comme "la paix" et "le multiculturalisme". Pour l’instant, une seule star a été annoncée au public pour participer à cette cérémonie, la star de la K-pop Jungkook. Des stars sont bien attendues dans les tribunes du stade d’Al Bayt. Marco Balich sera aussi affecté à la réalisation de la cérémonie de clôture, le 18 décembre au stade de Lusail. "Vous allez vous en souvenir", termine cette source. D’ailleurs, de nombreux "Fans Leaders", invités par le Qatar pour cette Coupe du monde, seront aussi présents dans les tribunes pour "mettre de l’ambiance" lors de cette cérémonie.