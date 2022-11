Coupe du monde 2022: artistes attendus, show "impressionnant"... le Qatar promet une cérémonie d’ouverture grandiose

La 22e Coupe du monde de l’histoire débute ce dimanche avec l’affiche entre le Qatar et l’Equateur à 17h. Mais avant, la traditionnelle cérémonie d’ouverture ouvrira le bal à 16h. Cette dernière sera "impressionnante" selon des membres du comité suprême.

Le compte à rebours va bientôt arriver à son terme. Après quatre ans et demi d’attente, la Coupe du monde est de retour dès ce dimanche avec le match d’ouverture entre le Qatar, pays hôte, et l’Equateur. Si le coup d’envoi sera donné à 17 heures au stade Al-Bayt, la compétition démarrera avec la cérémonie d’ouverture, qui doit démarrer vers 15h40.

Comme RMC Sport le révélait vendredi, cette fête va durer plus de trente minutes devant les 60.000 spectateurs attendus dimanche soir. Des membres du comité suprême en charge de la Coupe du monde 2022 décrivent le projet comme "assez impressionnant" et qui "va rappeler des grosses cérémonies comme aux Jeux olympiques". C’est d’ailleurs l’Italien Marco Balich, directeur artistique de plusieurs cérémonies des JO, qui a été désigné pour organiser ce spectacle. "C’est une cérémonie qui va marquer les spectateurs et les téléspectateurs", poursuit ce membre du SC.

Dua Lipa et Rod Stewart absents, un Français aux manettes du feu d’artifice

Cette cérémonie, qui s’annonce unique, est d’ailleurs l’une des raisons qui auraient poussé la Fifa à isoler le premier match, en avançant, en août dernier, la rencontre Qatar–Equateur, initialement prévue le 21 novembre. La France sera représentée puisque le "groupe F" va gérer le feu d’artifice de la cérémonie d’ouverture et de clôture. Ils ont pris l’habitude de beaucoup travailler avec les pays de la péninsule arabique. Au total, un peu moins de 1.000 personnes travaillent spécifiquement sur ce lancement du Mondial 2022.

"Au final, ça sera un grand spectacle, pour tous et pour montrer que le Qatar est ouvert sur le monde", affirme un membre de l’organisation. Plusieurs messages seront abordés et relayés comme "la paix" et "le multiculturalisme". Pour l’instant, une seule star a été annoncée au public pour participer à cette cérémonie, la star de la K-pop Jungkook. En revanche, Dua Lipa et Rod Stewart ont annoncé qu’ils ne chanteraient pas lors de la cérémonie d’ouverture. Gims a lui annoncé ce dimanche qu'il allait se produire lors de la finale de la Coupe du monde, le 18 décembre.

Gérald Darmanin sera là

Des stars sont bien attendues dans les tribunes du stade d’Al-Bayt. Marco Balich sera aussi affecté à la réalisation de la cérémonie de clôture, le 18 décembre au stade de Lusail. "Vous allez vous en souvenir", termine cette source. De nombreux "Fans Leaders", invités par le Qatar pour cette Coupe du monde, seront aussi présents dans les tribunes pour "mettre de l’ambiance" lors de cette cérémonie.

Du côté des officiels, Gérald Darmanin sera présent au stade ce dimanche. Le mnistre de l'Intérieur rendra à cette occasion visite aux policiers et aux gendarmes français déployés sur place afin de contribuer à assurer la sécurité de ce grand rendez-vous du sport mondial. Emmanuel Macron a lui annoncé qu'il se rendrait au Qatar en cas de demi-finale des Bleus.