Equipe de France: "Mes proches étaient plus stressés que moi", Fofana raconte comment il a appris sa convocation

Invité sur RMC quelques minutes après l'annonce de sa participation à la Coupe du monde au Qatar, Youssouf Fofana souhaite "profiter" jusqu'à son départ pour la compétition. Le milieu monégasque n'était pas dans la confidence et a appris sa sélection par le biais de la télévision.

Il y avait des places à prendre au milieu de terrain avec les absences de Paul Pogba et N'Golo Kanté. Youssouf Fofana a été convoqué ce mercredi par Didier Deschamps pour participer à la Coupe du monde au Qatar, au sein d'un groupe de 25 joueurs. Quelques minutes après l'annonce, le Monégasque était invité sur RMC pour livrer sa première réaction après cette belle nouvelle, synonyme de premier Mondial à 23 ans.

"Tant que le sélectionneur ne dit pas mon nom, ça ne compte pas"

“Cela fait un truc bizarre au coeur, au cerveau! Je profite, j’essaie de le faire un maximum car je sais que ça va aller très vite jusqu’au départ, a réagi Fofana. Cela fait du bien, c'est une sorte de travail accompli mais pas fini."

Sélectionné pour la première fois en équipe de France lors du dernier rassemblement en septembre, Youssouf Fofana a continué sur sa bonne dynamique ces dernières semaines. Pour autant, il n'avait pas la certitude d'en être. "Honnêtement, je ne savais pas du tout, a indiqué Fofana, qui n'était pas dans la confidence quant à sa présence dans le groupe. Après, je vois un peu ce qui se passe autour mais tant que le sélectionneur ne dit pas mon prénom et mon nom, ça ne compte pas."

"Il n'y a qu'une seule solution: c'est de revenir avec la coupe"

Formé à Strasbourg, Youssouf Fofana était arrivé en janvier 2020 à Monaco. Une époque où une participation au Mondial paraissait encore loin. "Je n'y aurais pas cru en arrivant à Monaco", a admis le milieu, qui pourrait être associé à son ancien coéquipier Aurélien Tchouaméni.

Quant au moment de l'annonce en elle-même, Youssouf Fofana l'a vécue avec sa compagne et son chef cuisinier. "On a regardé ensemble, ils étaient plus stressés et contents que moi, je crois que je vais les envoyer à ma place (rires). Je peux comprendre l’effet sur l’entourage d’un joueur", a commenté le principal acteur.

Youssouf Fofana devra défendre avec ses compatriotes le titre mondial obtenu en 2018. "Après la Coupe du monde 2018, il n'y a qu'une seule solution: c'est de revenir avec la coupe, a lancé Fofana. Ou de revenir avec la tête haute, en ayant tout tenté." Pour cela, il faudra déjà sortir d'une poule composée de l'Australie, le Danemark et la Tunisie.