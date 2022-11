Monaco: Fofana et Disasi attendent la liste de Deschamps pour la Coupe du monde

Après la rencontre remportée ce dimanche par Monaco face à Toulouse (2-0), dernier match avant l'annonce de la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde au Qatar, Youssouf Fofana et Axel Disasi ont assuré qu'ils seraient "devant la TV" mercredi. Les deux Monégasques peuvent prétendre à faire partie du groupe des Bleus.

Le suspense prendra fin ce mercredi après 20 heures. Au journal télévisé de TF1, Didier Deschamps annoncera une liste entre 23 et 26 joueurs pour la Coupe du monde au Qatar. Si des cadres ont pratiquement l'assurance d'en être, d'autres se trouvent encore dans l'incertitude et peuvent espérer. C'est le cas des Monégasques Youssouf Fofana et Axel Disasi.

"J'ai répondu présent en club", estime Fofana

Contrairement au défenseur, qui n'a jamais porté le maillot des Bleus en A, Youssouf Fofana a connu lui deux sélections, en septembre dernier. Présent lors du dernier rassemblement, le Monégasque évolue au milieu de terrain, un secteur décimé avec les absences de Paul Pogba et N'Golo Kanté.

De quoi offrir des perspectives? "Je n'y pense pas parce que le fait d'y être ou non, je ne sais pas quel effet ça fait. J'attends comme la plupart des Français, a répondu l'intéressé ce dimanche après la victoire de l'ASM (2-0) face à Toulouse. Mercredi, je serai devant ma TV sans la moindre attente."

"Depuis que je suis revenu de ma sélection, je n'ai cessé de le répéter: le tout c'est de penser toujours au prochain rendez-vous. La Coupe du monde était très loin donc il fallait se concentrer sur le club, a ajouté Fofana. C'est ce que j'ai fait je pense, j'ai répondu présent à chaque match, on peut se tourner vers autre chose. Il y aura de l'envie et du stress, mais ça sera du bon stress. Si j'y vais tant mieux, je suis préparé pour ça. Sinon, je ferai tout pour y être lors des prochains rassemblements."

"Je ne me prends pas la tête avec ça", assure Disasi

Auteur d'un bon début de saison avec Monaco, Axel Disasi pourrait être l'une des surprises de la liste de Deschamps. "C'est toujours plaisant d'être cité par rapport à l'équipe de France, a commenté le défenseur de 24 ans. C'est quelque chose de grand. S'il y a eu des échos me concernant, c'est que j'ai su rester concentré sur les performances avec mon club. J'essaie de maintenir ça et pour l'instant ça se passe plutôt bien."

Avec 21 matchs toutes compétitions confondues depuis le début de saison, Axel Disasi a participé à tous les matchs du club du Rocher en étant titulaire à chaque reprise. "Tout joueur aimerait jouer une Coupe du monde dans sa vie. C'est un tournoi majeur, mercredi on va tous être devant notre TV. On verra ce qui se passera mais je ne me prends pas la tête avec ça, a indiqué l'ancien joueur rémois. Pour moi, ce n'est que du bonus et du positif."