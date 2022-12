Espagne: après l'échec à la Coupe du monde, Busquets annonce sa retraite internationale

Sergio Busquets a officialisé ce vendredi la fin de sa carrière internationale avec l'équipe d'Espagne. Le milieu de 34 ans a acté sa décision quelques jours après l'élimination de la Roja dès les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Luis Enrique comme Luis De la Fuente espéraient le convaincre de prolonger l'aventure sous le maillot de l'Espagne. Mais ni l'ex-sélectionneur de la Roja, ni son successeur, n'ont réussi à persuader Sergio Busquets de poursuivre sa carrière internationale. Dix jours après l'élimination de la sélection ibérique face au Maroc (0-0, 0 tab à 3) dès les huitièmes de finale de la Coupe du monde, le milieu de 34 ans a annoncé sa retraite internationale via un message posté sur les réseaux sociaux.

"J'aimerais annoncer qu'après quasiment 15 ans et 143 matches, est arrivé le moment de faire mes adieux à la sélection, a écrit le joueur du FC Barcelone. Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont accompagné dans ce long voyage. Depuis Vicente del Bosque qui m'a donné l'opportunité de commencer, jusqu'à Luis Enrique qui m'en a fait profiter jusqu'à la dernière seconde. Je tiens également à remercier Julen Lopetegui, Fernando Hierro ou Robert Moreno pour leur confiance, ainsi que tout leur staff."

Busquets artisan des titres en 2010 et 2012

Ultime rescapé de l'équipe sacrée championne du monde en 2010 lors du tournoi au Qatar, Sergio Busquets n'a pas réussi à aider la nouvelle génération de la Roja à se hisser jusqu'en quart de finale. Avec l'Espagne, la sentinelle du Barça a également remporté l'Euro en 2012, le dernier trophée de la sélection espagnole après quatre années de domination totale en Europe et dans le monde.

"Ce fut un honneur de représenter mon pays et de l'amener au plus haut niveau, d'être champion du Monde et d'Europe, d'être capitaine et de concourir dans tant de matchs, avec plus ou moins de succès mais toujours en donnant tout, a encore indiqué le vétéran du club blaugrana. Toujours en apportant ce liant pour que tout le monde soit le mieux possible et que chacun sente à quel point il est important, aidant tout le monde et luttant pour le même objectif, avec des expériences uniques, inoubliables et historiques."

Busquets en fin de contrat au Barça

L'emblématique milieu de terrain du Barça quitte la sélection en tant que troisième joueur le plus capé de l'histoire, derrière le défenseur Sergio Ramos (180 sélections) et le gardien Iker Casillas (167). Il a donc disputé son dernier match avec la Roja le 6 décembre, lors du huitième de finale perdu contre le Maroc lors duquel il avait manqué son tir au but.

Retraité au niveau international, Sergio Busquets va désormais pouvoir se concentrer pleinement sur son aventure avec le Barça. Le milieu est lié à son club de toujours jusqu'en juin 2023.