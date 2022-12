Espagne: le nouveau sélectionneur ouvre la porte à un retour de Sergio Ramos

La Fédération espagnole a officiellement présenté Luis De la Fuente à la presse ce lundi. Le nouveau sélectionneur a rappelé que tous les joueurs espagnols pouvaient être convoqués pour les prochains matchs et le vétéran du PSG, Sergio Ramos, ne fait pas exception.

Les choix de Luis Enrique pendant la Coupe du monde au Qatar, notamment celui d’aligner Rodri en défense centrale, ont parfois suscité l’incompréhension en Espagne avant l’élimination de la Roja dès les huitièmes de finale face au Maroc. La faute, peut-être, à l’absence de tauliers en charnière. Le nouveau patron de l’équipe ibérique, Luis De la Fuente a confirmé que le défenseur du PSG restait encore sélectionnable malgré sa non-convocation pour le Mondial 2022.

"Une nouvelle étape commence. Tous ceux qui sont sélectionnables ont les mêmes possibilités, a estimé le nouveau sélectionneur lors de sa présentation à la presse ce lundi au sujet des joueurs absents au Qatar. On va commencer à travailler à partir de maintenant pour recueillir des informations sur tous quand ils joueront et qu’ils reprendront la compétition. Nous avons une idée, mais la porte n’est fermée pour personne. Au contraire, toutes les portes de la sélection sont ouvertes."

De la Fuente refuse la polémique

A l’image de Sergio Busquets, qu’il aimerait voir poursuivre en sélection, Luis De la Fuente a une petite idée de comment il veut faire jouer son équipe. Mais le technicien de 61 ans, déjà critiqué pour son manque d’expérience sur le banc d’une grosse équipe, n’a pas voulu trop insister sur sa première liste. Et encore moins juger le groupe des 26 joueurs retenus par son prédécesseur pendant la Coupe du monde au Qatar.

"Je ne vais pas entrer dans des polémiques au sujet de Ramos. Tous ceux qui sont sélectionnables peuvent être convoqués", a encore précisé le nouveau sélectionneur de la Roja.

Relancé sur l’absence de Sergio Ramos pendant le Mondial, Luis De la Fuente n’a pas souhaité s’étendre ou tacler Luis Enrique.

"Je n’étais pas sélectionneur et je ne pense pas avoir à dire si j’avais convoqué Ramos pour la Coupe du monde, a enchaîné celui qui dirigeait jusque-là les Espoirs de l’Espagne. [L’objectif de l’équipe ?] Maintenant, je veux rattraper le temps perdu, me coordonner avec mes collègues et penser aux premiers matchs. Je suis très optimiste, j’ai une confiance totale dans les joueurs actuels et ceux du futur. Mon devoir est de penser que nous pouvons atteindre le sommet et gagner les meilleurs titres, aussi difficile que cela soit."