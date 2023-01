Etats-Unis: l'histoire folle des parents de Gio Reyna à l’origine des accusations contre le sélectionneur

L'affaire Gregg Berhalter, sélectionneur de l'équipe des Etats-Unis de football accusé d'avoir frappé il y a plus de trente ans celle qui est devenue son épouse, a connu un développement inattendu. Ce sont les parents de Gio Reyna qui ont prévenu la Fédération.

Mardi, le sélectionneur américain Gregg Berhalter s’était refusé à nommer la personne à l’origine de ses tourments. Son maintien en poste au sortir de la Coupe du monde est pourtant très incertain depuis l’ouverture d’une enquête le visant, pour des violences conjugales commises en 1991.

US Soccer, la fédération américaine, a expliqué cette semaine avoir été alertée d’allégations visant Berhalter le 11 décembre, après l’élimination des Etats-Unis à la Coupe du monde, au terme d’un tournoi émaillé par des incidents au sein du groupe impliquant Giovanni Reyna. Le joueur a bien failli être renvoyé chez lui en raison de son manque d’implication. "Nous étions prêts à réserver un billet d'avion retour, c'est dire à quel point la situation était extrême", avait expliqué Berhalter après la compétition. S’il avait pris soin de ne pas nommer le joueur, tout le monde dans le milieu du football avait saisi la référence, y compris la famille de Giovanni Reyna. De quoi la décider à agir.

Danielle Reyna, épouse de l'ancien capitaine de l'équipe nationale masculine des États-Unis, Claudio, et mère de Giovanni, a affirmé ce mercredi être à l’origine de la divulgation de ces informations contre Berhalter, qu’elle a évidemment pris soin de transmettre à la Fédération américaine, s'assurant que cette affaire soit traitée: "Je trouvais particulièrement injuste que Gio, qui s'était excusé d'avoir agi de manière immature au sujet de son temps de jeu, soit encore traîné dans la boue alors que Gregg avait demandé et obtenu le pardon pour avoir fait quelque chose de bien pire au même âge", s’est-elle justifiée. La seule rancœur ne pouvait justifier un tel agissement, mais un lien très étroit unit Danielle Reyna à Rosalind Berhalter.

Une vengeance tardive

"Sans entrer dans les détails, les déclarations d'hier (les explications de Berhalter, ndlr) minimisent considérablement la violence de la nuit en question, a expliqué la mère de Giovanni Reyna dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. Rosalind Berhalter était ma colocataire, coéquipière et meilleure amie, et je l'ai soutenue pendant le traumatisme qui a suivi. Il m'a fallu beaucoup de temps pour pardonner et accepter Gregg par la suite, mais j'ai travaillé dur pour lui faire grâce, et j'ai fini par faire d'eux et de leurs enfants une partie importante de la vie de ma famille. J'aurais voulu et attendu qu'il accorde la même grâce à Gio. C'est pourquoi la situation actuelle est si blessante et si dure."

Mis devant le fait accompli, le technicien de 49 ans a tenu à s’expliquer mardi déclarant qu'il avait 18 ans, qu'il était en première année de faculté et que leur relation datait de quatre mois, lorsque les faits se sont produits au cours d'une soirée dans un bar. "Rosalind et moi avons eu une vive dispute qui s'est poursuivie à l'extérieur, a-t-il raconté. C'est devenu physique et je lui ai donné un coup de pied dans les jambes. C'était un moment honteux, que je regrette encore aujourd'hui. Il n'y a aucune excuse pour mes actions cette nuit-là."

Le couple s’est réconcilié sept mois plus tard, s’est ensuite marié et a eu quatre enfants. Gregg Berhalter et son épouse Rosalind ont même célébré le 25e anniversaire de leur mariage le week-end dernier. Un événement forcément gâché par les révélations sur les violences domestiques entachant la réputation d’un homme qui se voyait déjà reconduit dans sa mission en vue du prochain Mondial organisé en partie sur le sol américain, en 2026.

Las, c’était sans compter sur le concours d’un ancien coéquipier. Car le père de Giovanni Reyna, Claudio (footballeur professionnel dans les années 1990), qui entretient de son côté des liens très forts avec Gregg Berhalter depuis plusieurs décennies (ils ont joué ensemble dans les équipes de jeunes), a lui aussi joué un rôle important dans cette histoire, même s’il réfute toute idée de chantage.

"Je soutiens ma femme Danielle et sa déclaration, a-t-il assumé. Moi aussi, j'ai été bouleversé par les commentaires de Gregg sur Gio après que les États-Unis aient été éliminés de la coupe du monde, et j'ai également fait appel à Earnie Stewart (directeur sportif de US Soccer) en décembre pour lui demander d'empêcher tout commentaire supplémentaire. Pendant mon séjour au Qatar, j'ai partagé mes frustrations concernant l'expérience de mon fils à la Coupe du monde avec un certain nombre d'amis proches, dont Earnie et Brian McBride. Cependant, à aucun moment je n'ai menacé qui que ce soit, jamais je ne le ferai."