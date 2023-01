Coupe du monde: le sélectionneur américain victime de chantage pour une affaire de violences conjugales

Gregg Berhalter, sélectionneur des Etats-Unis dont le contrat a pris fin début janvier, a révélé avoir été victime de chantage durant la Coupe du monde. Ce mardi, le technicien a admis avoir été violent avec sa femme lors d'une soirée en 1991. La Fédération américaine a elle lancé une enquête indépendante et annoncera le nom de son futur sélectionneur "dans les prochains jours".

Sélectionneur des Etats-Unis depuis 2018, Gregg Berhalter n'est plus sous contrat depuis le 1er janvier. Ce mardi, U.S. Soccer, la Fédération américaine de football, a annoncé une enquête indépendante à propos d'accusations de violences à l'égard du technicien de 49 ans pour des violences domestiques survenues en 1991. L'instance a également précisé que certains membres du staff américain avait été victimes de "comportements inapropriés venus de l'extérieur" pendant le Mondial 2022.

Sur son compte Twitter, l'intéressé a pris la parole quelques minutes avant le communiqué de sa Fédération: "Pendant la Coupe du monde, un individu a contacté U.S. Soccer, disant qu'il avait des informations sur moi qui me feraient tomber, un effort apparent pour tirer parti de quelque chose de très personnel datant d'il y a longtemps pour mettre fin à ma relation avec la Fédération, a lancé Berhalter dans un communiqué signé avec sa compagne. C'est une étape difficile à franchir, mais ma femme, Rosalind, et moi voulons partager clairement et directement la vérité. C'est une histoire qui nous appartient, mais nous espérons qu'il y a des leçons à tirer de notre relation qui peuvent être précieuses pour les autres."

"C'est un événement qui m'a façonné mais qui ne définit pas"

Lors de sa première année à l'université, Gregg Berhalter s'était disputé avec Rosalind, quatre mois après s'être mis en couple avec elle. Au cours d'une soirée, l'actuel entraîneur, 18 ans à l'époque, avait adressé un coup de pied à sa partenaire dans les jambes.

"Il n'y a aucune excuse pour mes actions survenues cette nuit-là, ce fut un moment honteux que je regrette encore [...] C'est un événement qui m'a façonné mais qui ne définit pas", a déclaré Berhalter, près de 31 ans après les faits.

Après sept mois de pause, le couple s'était reformé. Mariés depuis 25 ans, les conjoints ont aujourd'hui quatre enfants. "Les gens peuvent faire des erreurs et en tirer des leçons, les gens peuvent aussi être pardonnés pour leurs erreurs. Heureusement, Rosalind m'a pardonné, a continué Berhalter. Nous ne nous cacherons pas de cela."

Le nom du futur sélectionneur donné "dans les prochains jours"

La Fédération américaine a elle engagé un cabinet d'avocats indépendants le 11 décembre dernier pour mener une enquête après avoir eu vent d'un "comportement inapproprié potentiel". Les résultats de celle-ci seront publiés prochainement. "Nous apprécions que Gregg et Rosalind se soient manifestés pour parler ouvertement de cet incident. US Soccer condamne tous types de violence et prend de telles accusations très au sérieux ", lance US Soccer.

En parallèle, la Fédération a lancé un "examen des performances" de sa sélection et donnera "dans les prochains jours" le nom de son futur sélectionneur. L'élu aura pour mission de guider la Team USA vers la Coupe du monde 2026, organisée aux Etats-Unis mais également au Mexique et au Canada;