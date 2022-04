FIFA: Infantino prône une "vraie réflexion" sur le temps de jeu effectif des matchs

Gianni Infantino était à Guingamp samedi après-midi, pour assister à la rencontre de Ligue 2 face à Toulouse. Il a évoqué la question du temps de jeu effectif et assuré qu’il fallait une "vraie réflexion" sur le sujet. Tout en balayant l'idée de changer le règlement pour que les matchs durent 100 minutes à la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Présent à Guingamp samedi après-midi, en tant qu’ami de Noël Le Graët, le président de la FFF et du club breton, Gianni Infantino, le président de la FIFA, est revenu sur le sujet du temps de jeu effectif et de l’allongement possible des rencontres de football. "Je pense qu’on doit faire une vraie réflexion sur le temps de jeu effectif", a-t-il indiqué au micro de beIN Sports.

Plus tôt cette semaine, le Corriere dello Sport avait indiqué qu’Infantino souhaitait augmenter le temps de jeu effectif des matchs, allant jusqu’à 100 minutes au lieu de 90. Une information démentie par la FIFA dans la foulée par le biais d’un communiqué. Pourtant, Infantino a bien confirmé ce samedi à Guingamp qu’une réflexion était nécessaire.

"Il n’y aura pas de changement de règlement, c’est sûr"

"Il y a beaucoup de temps perdu dans un match. Si on demande au spectateur de payer des billets, des abonnements pour regarder 90 minutes de football, et qu’un match dure 50 minutes, il y a quelque chose qu’il faut revoir, note Infantino. Ce ne sera pas un match de 100 minutes, mais sans doute que les minutes de temps additionnel que donne un arbitre doivent être en relation avec le temps qui a été perdu lors du match."

Une façon de contourner le problème? Si les arbitres donnent régulièrement 10 minutes de temps additionnel, alors les matchs dureront bel et bien 100 minutes. "Ce n’est pas une possibilité d’allonger les matchs, cette possibilité existe déjà, a repris le président de la FIFA. Il n’y aura pas de changement de règlement, c’est sûr. Mais il faut réfléchir dans le futur comment on peut rendre le football plus attrayant."