Coupe du monde 2022: la FIFA répond au rapport accablant d’Amnesty International

Contacté par RMC Sport, un porte-parole de la FIFA a répondu au rapport d’Amnesty International dénonçant des conditions de travail des salariés au Qatar sur les projets liés à la Coupe du monde 2022.

La FIFA se défend après le nouveau rapport accablant de l’organisation non gouvernementale Amnesty International sur les conditions de travail des salariés au Qatar sur les projets de la Coupe du monde 2022, qui s’y tiendra du 21 novembre 18 décembre prochain. Joint par RMC Sport, un porte-parole de l’instance internationale assure que la Fifa est pleinement mobilisée sur le sujet.

"La FIFA est inébranlable dans son engagement à garantir le respect des droits de l'homme internationalement reconnus dans toutes ses opérations et événements, conformément à la politique de la FIFA en matière de droits de l'homme et aux Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, indique-t-il dans sa réponse. La FIFA n'accepte aucun abus des travailleurs par les entreprises impliquées dans la préparation et la livraison de la Coupe du Monde de la FIFA 2022."

"À cette fin, un système solide d'audits et d'application pré- et post-contrat a été mis en place par le Comité suprême pour la livraison et l'héritage (SC), la FIFA et la FIFA World Cup Qatar LLC (Q22) pour les chantiers de construction et entreprises fournissant des services pour les compétitions de la FIFA organisées au Qatar, détaille la Fifa. Cela comprenait l'intégration des exigences pertinentes dans les processus d'appel d'offres par les trois entités, l'audit précontractuel des installations d'hébergement et des pratiques de recrutement, et les audits des événements lors de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2020 et des éliminatoires et finales de la Coupe Arabe de la FIFA 2021. Au cours des inspections au moment de l'événement, les entrepreneurs qui ne se conformaient pas aux normes requises ont été identifiés et les problèmes constatés ont été résolus sur place, certaines questions supplémentaires faisant l'objet d'un suivi après la compétition via la FIFA, Q22, le SC et le ministère du Travail."

La FIFA se targue "d’avantages tangibles" pour des milliers de travailleurs

La FIFA indique déployer actuellement un programme d'audit et d'inspection "pour faire respecter les normes de bien-être des travailleurs du SC pour plus de 150 hôtels dans le pays, ainsi que sur les audits pré-contrat pour les autres sociétés de services déployées lors de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022".

"Cela comprend les sociétés de sécurité qui seront déployées sur les sites de la Coupe du Monde de la FIFA ainsi que les sociétés fournissant des services de sécurité pour les hôtels et d'autres sociétés liées à la Coupe du Monde de la FIFA 2022, ajoute le porte-parole. Nous constatons un bon niveau de l'engagement et la collaboration de nombreuses entreprises de services et le programme a déjà eu des avantages tangibles pour des milliers de travailleurs. Dans le même temps, nous refusons de travailler avec des entreprises qui ne s'engagent pas à respecter les normes de la Coupe du Monde de la FIFA et n'hésitons pas à prendre des mesures énergiques contre ces entreprises en collaboration avec le ministère du Travail."

"Dans le cadre de son engagement régulier et continu avec Amnesty International en relation avec la prochaine Coupe du monde, la FIFA a fourni des informations détaillées sur les cas mentionnés dans son rapport et les mesures correctives qui ont été appliquées avec les entreprises concernées", conclut la Fédération internationale.