Coupe du monde 2022: la mise au point ferme de la Fifa sur la durée des matchs

En réponse à "certains articles et rumeurs", la Fifa annonce ce mercredi "qu'il n'y aura aucun changement dans les règles concernant la durée des matchs de football pour la Coupe du monde 2022 ou toute autre compétition".

C'est une mise au point ferme et claire. "Suite à certains articles et rumeurs diffusés aujourd'hui, la FIFA souhaite clarifier qu'il n'y aura aucun changement dans les règles concernant la durée des matchs de football pour la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022 ou toute autre compétition", annonce ce mercredi la Fédération internationale de football dans un communiqué.

Une réponse ferme aux rumeurs

Autrement dit, les matchs se joueront toujours sur 90 minutes (hors temps additionnel, prolongation, tirs au but...) et non pas sur 100 minutes comme évoqué par certaines rumeurs relayées notamment par la presse italienne. Ces rumeurs annonçaient un possible changement de format dans les mois à venir afin de contrer la baisse du temps de jeu effectif lors d'une rencontre. Ce ne sera pas le cas.

Pour rappel, l'instance qui détermine et peut faire évoluer les règles de jeu du football s'appelle l'IFAB (International Football Association Board). C'est elle qui a par exemple décidé en octobre dernier que chaque compétition pouvait désormais opter pour un passage à cinq remplaçants au lieu de trois. Une mesure qui avait été instaurée en 2020 pour aider les équipes à affronter les calendriers denses liés à la crise sanitaire.

Mais changer la durée des matchs n'est pas à l'ordre du jour du côté des instances. Même si de nombreux acteurs du football réclament régulièrement des mesures pour éviter les pertes de temps de jeu lors d'un match.