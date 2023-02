FIFA The Best: les finalistes pour le trophée de meilleur entraîneur dévoilés, Deschamps écarté

Didier Deschamps et Walid Regragui ne font pas partie de la sélection finale pour le trophée The Best récompensant le meilleur coach au monde.

Après les gardiens, place aux coachs. Les trois finalistes pour le trophée The Best de meilleur entraîneur du monde ont été dévoilés ce jeudi par la FIFA. Sans surprise, Carlo Ancelotti en fait partie. L’Italien de 63 ans a écrit une nouvelle page de son immense carrière en remportant la Ligue des champions et la Liga la saison dernière avec le Real Madrid.

Il se retrouve en concurrence avec Lionel Scaloni (44 ans), qui a ramené à l’Argentine sa troisième Coupe du monde, mettant fin à une longue attente de 36 ans. Pep Guardiola est le troisième nom du trio final. Devancé l’an dernier par Thomas Tuchel et Roberto Mancini, l’Espagnol ne part pas non plus favori cette année. Même s’il a décroché un quatrième titre de champion d’Angleterre avec Manchester City.

Pas de Deschamps ni de Regragui

Cette année, seules les performances réalisées entre le 8 août 2021 et le 18 décembre 2022, date de la finale du Mondial, sont prises en compte. Le gagnant sera connu lors d'une cérémonie organisée à Paris le 27 février. Ils étaient initialement cinq entraîneurs en compétition. Mais après un premier vote effectué par un panel d’experts, Didier Deschamps et Walid Regragui ont été écartés. Le premier a pourtant mené les Bleus vers une nouvelle finale de Coupe du monde, quatre ans après le titre en Russie. Le second a aussi réussi une grande compétition au Qatar. Sous ses ordres, le Maroc est devenu la première nation africaine à se hisser dans le dernier carré d’un Mondial.

Bompastor nommée

Le grand vainqueur du trophée The Best de meilleur entraîneur sera désigné par un jury international composé de sélectionneurs, de capitaines d’équipes nationales, de journalistes, mais aussi de supporters invités à voter pour leur chouchou sur le site de la FIFA. Chez les femmes, les trois finalistes sont la Française Sonia Bompastor (Lyon), la Suédoise Pia Sundhage (sélectionneure du Brésil) et la Néerlandaise Sarina Wiegman (sélectionneure de l’Angleterre).