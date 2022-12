France-Angleterre: "Il n'y a qu'un seul Mbappé", Saka refuse la comparaison avec le crack des Bleus

A cinq jours du choc entre la France et l’Angleterre, samedi en quart de finale de la Coupe du monde 2022 (20h), Bukayo Saka a été comparé à Kylian Mbappé ce lundi en conférence de presse. Mais l’attaquant des Three Lions, âgé de 19 ans, a balayé le parallèle avec la star des Bleus.

Malgré l’énorme concurrence à son poste, Bukayo Saka s’affirme comme un élément incontournable de l’équipe d’Angleterre dans cette Coupe du monde 2022. L’attaquant de 21 ans, titulaire face à l’Iran (6-2), aux États-Unis (0-0) et au Sénégal (3-0), a déjà inscrit trois buts au Qatar. Un rendement qui en fait l’un des espoirs les plus en vue dans la compétition. Au point d’être comparé à Kylian Mbappé, révélation de l’édition 2018, il y a quatre ans en Russie.

Présent en conférence de presse, à cinq jours du quart de finale face à l’équipe de France, le joueur d’Arsenal a été interrogé à ce sujet. "Pensez-vous être le Kylian Mbappé de cette Coupe du monde?", lui a demandé une journaliste. De quoi amuser le natif de Londres. "Merci pour le compliment", a-t-il répondu avec le sourire, avant de refuser le parallèle avec le crack du PSG.

"Mbappé est l’un des meilleurs joueurs du monde"

"Je pense qu’il n’y a qu’un seul Kylian Mbappé et il n’y a qu’un seul moi. Je veux être moi-même, aider mon équipe du mieux possible. Il y a beaucoup de jeunes talents dans ce Mondial. Je pourrais en citer tellement. Il y a des jeunes incroyables dans notre équipe, comme Jude Bellingham. Je suis content qu’on soit tous ici." Avant son cas personnel, l’international anglais (22 sélections, 6 buts) pense d’abord à la quête collective des Britanniques: "La priorité est de gagner la Coupe du monde, plutôt que d’être élu meilleur joueur ou meilleur jeune du tournoi."

Il faudra pour ça venir à bout des champions du monde, emmenés par un Kylian Mbappé stratosphérique, meilleur buteur du tournoi (cinq buts). "Mbappé est l’un des meilleurs joueurs au monde, observe Saka. Il fait partie des meilleurs. On connaît ses qualités et on doit se préparer pour le stopper. Mais il n’y pas que lui, la France a beaucoup de joueurs de qualité".