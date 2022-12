France-Angleterre: un défenseur polonais estime que Walker peut stopper Mbappé

Malmené par Kylian Mbappé lors du 8e de finale entre la France et la Pologne (3-1), Matty Cash pense que l'attaquant français va perdre son duel avec Kyle Walker en quart de finale de la Coupe du monde 2022 contre l'Angleterre (samedi, 20h).

Après avoir passé le "Cash test", Kylian Mbappé pourrait se heurter à un mur. Le latéral droit de la Pologne, impuissant face à l'attaquant français au cours du 8e de finale remporté par les Bleus (3-1), alerte son vis-à-vis avant le quart de finale entre la France et l'Angleterre, samedi à 20h.

"J'aurais dit avant que Raheem Sterling était mon adversaire le plus coriace, témoigne le défenseur d'Aston Villa dans des propos relayés par le Daily Mail. Quand nous avons affronté Manchester City, il était brillant. Sterling est rapide mais je pense que Mbappé est électrique. C'est le plus rapide". S'il décrit d'abord le Parisien comme "incroyable, évidemment incroyable, probablement mon adversaire le plus coriace", il estime que Kyle Walker pourrait lui donner du fil à retordre.

Walker décrit comme "aussi rapide" que Mbappé

"C'est le meilleur arrière droit d'Angleterre et il a bien plus d'expérience que moi, explique-t-il, alors que l'anglo-polonais le connaît bien, jouant dans le même championnat. Je n'ai pas besoin de lui dire quoi que ce soit. Donc, si quelqu'un veut arrêter Mbappé, Kyle Walker est cet homme. Il est aussi rapide".

"J'ai passé l'après-midi à regarder ses clips, mais je regarde les vidéos allongé dans mon lit, poursuit-il au sujet de Mbappé. Dans la vraie vie, il me brûle les jambes, c'est la différence. C'est une énorme différence. Il est d'un niveau différent. Je joue en Premier League semaine après semaine et je joue contre des ailiers de haut niveau, mais il va facilement être le meilleur joueur du monde. Vitesse, mouvement, regardez sa finition. Il a tout. Il en a mis deux dans la lucarne, une à gauche et une à droite".

"La chose la plus rapide que je n'aie jamais vue"

Au sujet de celui qu'il décrit comme faisant actuellement partie "des deux ou trois meilleurs joueurs du monde", Cash reconnaît avoir été un temps dépassé. "Quand je suis allé le serrer, il s'est juste retourné. Quand il récupère le ballon, s'arrête et court, c'est la chose la plus rapide que je n’aie jamais vue. Quand il se redresse et court, il le fait très bien". Kylian Mbappé sait ce qu'il doit reproduire pour chahuter la défense anglaise et Kyle Walker, avant pourquoi pas de trouver les lucarnes de Jordan Pickford et d'envoyer les Bleus dans le dernier carré.