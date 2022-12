France-Angleterre: "Je ne me sous-estime pas", Walker lance son duel contre Mbappé

Le duel entre Kyle Walker et Kylian Mbappé va être l’une des attractions du quart de finale de Coupe du monde entre la France et l’Angleterre samedi (20h). Ce mercredi, à trois jours du choc, le latéral des Three Lions a assuré qu’il savait ce qu’il avait à faire pour arrêter l’actuel meilleur buteur du Mondial qatari (cinq réalisations).

C’est le match dans le match. Depuis que l’affiche des quarts de finale de la Coupe du monde entre la France et l’Angleterre (ce samedi à 20h) est connue, tous les regards ou presque sont tournés vers le duel très attendu entre Kylian Mbappé et Kyle Walker. Présent en conférence de presse ce mercredi à trois jours du choc, le latéral droit de Manchester City a répondu à de nombreuses questions sur son duel avec l’attaquant tricolore.

"Les matchs que j’ai joués contre lui vont m’aider, c’est certain, a confié Walker en référence aux rencontres PSG-City en Ligue des champions ces dernières années. C’est un joueur fantastique, la tâche ne va pas être facile, c’est l’un des meilleurs, si ce n’est le meilleur. Je sais ce que j’ai à faire pour l’arrêter, je ne me sous-estime pas. Je l’ai déjà joué, j’ai affronté de nombreux autres grands joueurs aussi."

Walker: "Il ne va pas m'empêcher de gagner une Coupe du monde pour mon pays"

"Nous respectons le fait que c'est un bon joueur en bonne forme, mais je ne vais pas lui dérouler un tapis rouge et lui dire d'aller marquer, a poursuivi Walker devant les médias. Il ne va pas m'empêcher de gagner une Coupe du monde pour mon pays. (...) Je dois le traiter comme un autre match. Je dois faire très attention et lui donner le respect qu'il mérite, mais pas trop de respect parce qu'il joue aussi contre l'Angleterre et nous pouvons lui poser des problèmes."

Samedi, sur la pelouse du stade Al-Bayt d’Al-Khor, à une cinquantaine de kilomètres au nord de Doha, Kyle Walker va se retrouver face à Kylian Mbappé et ses jambes de feu. Et tout un royaume compte sur lui pour contenir le crack des Bleus.

"Je pense que nous avons le meilleur arrière droit du monde pour faire face à Kylian Mbappé, a estimé Gary Neville, ancien spécialiste du poste en équipe d’Angleterre (85 sélections) et désormais consultant pour la télévision. En termes de physique, de vitesse et d’expérience, je ne vois personne de mieux que Kyle Walker. Ça ne veut pas dire qu’il le contiendra tranquillement pendant 90 minutes car Mbappé est sensationnel. Mais nous avons une chance car Walker peut l’égaler dans certains domaines."

Comme l’a révélé The Independent ce mercredi, les Three Lions, qui préparent ce choc depuis deux ans selon l’adjoint de Gareth Southgate, ont un plan déjà établi pour tenter de limiter l’influence de Kylian Mbappé. Le staff anglais estime notamment que la meilleure solution pour mettre Mbappé en difficulté est de mettre en face de lui un joueur tout aussi dangereux sur le plan offensif pour exploiter ses limites défensives.