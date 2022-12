EN DIRECT - Coupe du monde 2022: Japon-Croatie et Brésil-Corée du Sud au programme ce lundi

Bonjour à tous et bienvenue sur RMC Sport pour suivre en direct commenté toutes les informations en direct liées à la Coupe du monde 2022 au Qatar. Après les qualifications des Pays-Bas et de l'Argentin samedi, la France et l'Angleterre sont passées en quarts de finale dimanche grâce à des succès respectifs contre la Pologne (3-1) et le Sénégal (3-0). La compétition continue ce lundi et se poursuivra mardi avant les deux premiers jours sans match puis le début des quarts de finale vendredi.