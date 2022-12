France-Angleterre: Kyle Walker, l’homme sur qui les Anglais comptent pour stopper Mbappé

L’Angleterre se prépare à défier l’équipe de France en quart de finale de la Coupe du monde 2022, samedi au Qatar (20h). En misant sur Kyle Walker, le latéral droit de Manchester City, pour bloquer Kylian Mbappé, étincelant depuis le début du tournoi.

Avec sa carrure de déménageur, ses larges épaules et ses gros biceps, il n’a pas forcément l’allure d’un sprinter. Mais d’un avis général, Kyle Walker est l’un des joueurs les plus rapides de Premier League. Le latéral droit de l’équipe d’Angleterre va sans doute avoir l’occasion de le prouver. Gareth Southgate devrait l’aligner lors du quart de finale de la Coupe du monde 2022 face à la France, samedi au Qatar (20h).

Sur la pelouse du stade Al-Bayt d’Al-Khor, à une cinquantaine de kilomètres au nord de Doha, Kyle Walker va se retrouver face à Kylian Mbappé et ses jambes de feu. Et le royaume compte sur lui pour contenir le crack des Bleus, éblouissant depuis son arrivée dans l’émirat et meilleur buteur du tournoi (cinq réalisations). Une mission périlleuse qui semble dans les cordes du taulier de 32 ans, capable d’évoluer un cran plus haut dans son couloir ou de dépanner en défense centrale.

"Le meilleur arrière droit du monde"

Avec sa force physique, son sens de l’anticipation et sa rapidité naturelle, l’international aux 71 sélections a les qualités nécessaires pour gêner l’attaquant du PSG, redouté par toute l’Angleterre depuis son show face à la Pologne en 8es de finale (3-1). "Tu as bien fait d’amener trois arrières droit Gareth", titrait lundi le supplément football du Times en s’adressant à Southgate, avec une photo de Mbappé en train de célébrer un but. Le sélectionneur des Three Lions a convoqué Kieran Trippier (Newcastle), Trent Alexander-Arnold (Liverpool) et Kyle Walker pour cette Coupe du monde au Moyen-Orient. Mais c’est bien le joueur des Citizens qui devrait évoluer dans la zone du surdoué de Bondy, positionné sur l’aile gauche par Didier Deschamps.

"Je pense que nous avons le meilleur arrière droit du monde pour faire face à Kylian Mbappé, estime Gary Neville, ancien spécialiste du poste en équipe d’Angleterre (85 sélections) et désormais consultant pour la télévision. En termes de physique, de vitesse et d’expérience, je ne vois personne de mieux que Kyle Walker. Ça ne veut pas dire qu’il le contiendra tranquillement pendant 90 minutes car Mbappé est sensationnel. Mais nous avons une chance car Walker peut l’égaler dans certains domaines."

Décrit comme "aussi rapide" que Mbappé

Même impression pour Matty Cash. Le latéral de la Pologne a vécu un calvaire dimanche face à Kylian Mbappé et ses accélérations fulgurantes. Mais le joueur d’Aston Villa pense que son homologue britannique, qu’il affronte régulièrement outre-Manche, a plus de chances de pouvoir perturber le n°10 des Bleus. "C’est le meilleur arrière droit d’Angleterre et il a bien plus d’expérience que moi, a-t-il confié dans des propos rapportés par le Daily Mail. Si quelqu’un veut arrêter Mbappé, Kyle Walker est cet homme. Il est aussi rapide."

Reste à savoir dans quel état de forme se trouve le protégé de Pep Guardiola chez les Citizens, où il est sous contrat jusqu’en 2024. Perturbé par une blessure à l’aine, Walker n’a disputé que huit matchs avec son club cette saison (toutes compétitions confondues), dont cinq comme titulaire. Aucun en Ligue des champions. A court de rythme lors du premier match du Mondial face à l’Iran (6-2), puis sur le banc contre les États-Unis (0-0), il a joué près d’une heure face au pays de Galles (3-0), avant de disputer l’intégralité du 8e de finale face au Sénégal (3-0). Suffisant pour contenir les assauts de Mbappé?

Des duels accrochés en Ligue des champions

En sélection, Kyle et "Kyky" se sont déjà affrontés lors d’un amical en juin 2017 au Stade de France. Âgé de 18 ans, le surdoué de Bondy (encore à Monaco) avait donné le tournis à la défense anglaise durant toute la rencontre et servi Ousmane Dembélé pour le but de la victoire (3-2). Walker était entré à la mi-temps à la place de Ryan Bertrand. Sans parvenir à stopper la nouvelle pépite du foot français.

Né en mai 1990, d’un père jamaïcain et d’une mère britannique, Kyle Walker a grandi à Sheffield, une cité industrielle du Yorkshire, au nord de l’Angleterre. C’est là qu’il a découvert le ballon rond, avant d'être formé sous le maillot des Blades. Il est ensuite passé par Tottenham, les Queens Park Rangers et Aston Villa. Manchester City a déboursé 53 millions d’euros pour le faire venir à l’été 2017 (sa valeur est aujourd’hui estimée à 15 millions d’euros par le site Transfermarkt). Cinq ans et demi plus tard, il porte les espoirs de la nation sur son dos musclé.

Il adoptera un chat errant en cas de sacre au Qatar

Après avoir participé à l’Euro 2016 (défaite en 8es contre l’Islande), au Mondial 2018 (défaite en demi-finale contre la Croatie) et avoir atteint la finale de l’Euro 2021 (défaite contre l’Italie 1-1, 4 tab à 3), Kyle Walker rêve maintenant de triompher au Qatar.

Si c’est le cas, il a promis d’adopter un chat errant (baptisé Dave) qui traîne près du camp de base des Three Lions. En s’occupant de l’animal tigré avec John Stones, son coéquipier de City. "Si nous gagnons la Coupe du monde et que je peux le ramener, je l’adopterai, a-t-il annoncé lors de son passage dans "Lion's Den", l'émission diffusée quotidiennement par l'équipe d'Angleterre au Qatar. Moi et John, on peut se le partager. On le mettra sur le terrain d'entraînement de City." A condition d’avoir d’abord résisté à l’ouragan Mbappé.