France-Argentine: Gignac donne sa vérité à propos de ses déclarations sur Messi et les Argentins

Invité de RMC ce samedi, André-Pierre Gignac a assuré qu'il allait soutenir la France ce dimanche (16h) en finale de Coupe du monde face à l'Argentine. Ces dernières heures, une phrase où l'attaquant des Tigres trouvait que Lionel Messi méritait de "soulever" le trophée a été relayée. Celle-ci, prononcée avant le quart de finale face à l'Angleterre, a été "sortie d'un contexte" selon l'intéressé.

Comme des millions de Français, André-Pierre Gignac soutiendra les Bleus ce dimanche (16h) en finale de Coupe du monde face à l'Argentine. Ces dernières heures, une déclaration de l'attaquant des Tigres, où il indiquait son souhait de voir Lionel Messi "soulever" le trophée, provoquait la polémique sur les réseaux sociaux.

"Je n'ai pas à me justifier sur l'amour que je porte à l'équipe de France"

"C'est dommage, c'est vraiment sorti d'un contexte. C'était avant France-Angleterre, on me demandait si la France venait à être éliminée, qui je voyais en favori. J'ai dit l'Argentine, tout simplement", a réagi André-Pierre Gignac ce samedi sur RMC, donnant sa version des faits face aux nombreuses réactions de supporters ne comprenant pas l'absence supposée de fibre patriotique du joueur de 37 ans.

Vivant au Mexique depuis 2015 et son transfert aux Tigres, le club de Monterrey, André-Pierre Gignac est intervenu à plusieurs reprises depuis le début du Mondial pour Fox Sports. "On connaît les sorties de contexte de phrases espagnoles, quand on essaie de les traduire en français, ce n'est pas terrible. Je n'ai même pas à me justifier sur l'amour que je porte à l'équipe de France, a encore commenté Gignac. Dernièrement, je suis allé aux Jeux olympiques, j'ai essayé de représenter mon pays avec la plus grande des passions, le plus grand des amours pour ce maillot."

Homme aux 36 sélections avec les Bleus, André-Pierre Gignac figurait dans le groupe de Didier Deschamps lors de l'Euro 2016. Il aurait même pu délivrer les Bleus en finale face au Portugal mais l'une de ses frappes avait trouvé le poteau avant le début de la prolongation. "J'en fais des cauchemars, ce poteau va me hanter toute ma vie, déclarait Gignac en 2020 à propos de cette action: J’allais courir jusqu’en haut de la tribune. Et d’en haut je me jette sur les gens. Ah, je ne voulais que ça, juste pour voir la joie des coéquipiers… Putain."

>>> Entretien intégral à retrouver dimanche sur RMC, avant la finale