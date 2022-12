France-Argentine: "Ils nous regardent de haut", l'édito piquant d'un média argentin avant la finale

Pour un journaliste du média argentin TyC Sports, la France est le "véritable ennemi" de l'Argentine dans le football. Son édito pointe notamment l'affront, à ses yeux, fait par les Français à Lionel Messi et Diego Maradona par rapport au Ballon d'or.

Agustín Fantasía ne supporterait vraiment pas une défaite de l'Albiceleste contre les Bleus. À deux jours de la finale de la Coupe du monde au Qatar (dimanche 16h00), ce journaliste du média sportif argentin TyC Sports a publié un édito aux mots piquants à l'encontre de la France, qu'il considère être le "véritable ennemi" de son pays par rapport au Brésil.

"Comme si nous n'étions pas de leur espèce"

Même s'il faut peut-être y voir un brin de second degré, la première partie de son texte, portée sur l'attitude des Français, laisse tout de même transparaître un certain désamour: "Ils nous regardent de haut, ils ne nous aiment pas et ils ont même attaqué Messi et Maradona. Impardonnable. Ce qui s'est passé dimanche est une affaire personnelle".

"Tout au long de l'histoire, nous avons été totalement ignorés. Il suffit de se tenir dans Paris avec un sac à dos sur les épaules, d'aborder quelqu'un pour lui demander son chemin et le rejet est immédiat. Ils nous regardent comme si nous n'étions pas de leur espèce", poursuit le journaliste. Avant de pousser le bouchon un peu plus loin: "Je suis sûr qu'ils n'ont même pas fait l'effort de nous coloniser parce que la distance les fatiguait".

"Ils ne nous ont jamais pardonné qu'un Argentin ait écarté Platini"

L'édito se concentre ensuite sur des considérations bien plus footballistiques. Le journaliste s'indigne que "MA RA DO NA" n'ait jamais gagné de Ballon d'or (il a seulement reçu un Ballon d'or d'honneur en 1995, car la récompense était autrefois réservée aux joueurs de nationalité européenne). "Ils ne nous ont jamais pardonné qu'un Argentin ait écarté Platini du centre de la scène, assène Agustín Fantasía. Et que Diego lui-même a démasqué leur idole devant le monde entier en l'accusant d'être un voleur".

L'absence de Lionel Messi dans les nommés pour le Ballon d'or 2022 n'a elle non plus pas été digérée: "Nous ne pouvons pas perdre contre ceux qui veulent nous faire croire qu'il y a au moins 30 personnes sur cette planète qui jouent mieux au football que Lionel".